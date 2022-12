Alessia Marcuzzi e quel difetto fisico: “cosa non ho mai mostrato del mio corpo”

La conduttrice televisiva ospite al Bull Stop Xmas Show a Roma

Bellissima, raggiante e soprattutto con un fisico da urlo, Alessia Marcuzzi in una recente intervista ha parlato per la prima volt di un suo difetto fisico mai mostrato fino ad oggi. La conduttrice, ospite di Bull Stop Xmas Show a Roma, ha rivelato:

“Ho parlato di un mio difetto su cui venivo presa in giro da ragazzina, tanto da non mettere mai le gonne. Non è stato proprio bullismo. Alessia ha spiegato infatti che non ha mai sofferto davvero tanto, però era preso in giro fagli amici. Ma sicuramente mi ha reso molto insicura e per tanti anni ho portato solo pantaloni!.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi da coraggio a chi si vergogna dei propri difetti

L’evento organizzato nella Capitale ha avuto come obiettivo proprio quello di sensibilizzare gli atti contro il bullismo, di cui anche Alessia ne è stata vittima per anni. La presentatrice ha spiegato che quando andava a scuole per questo suo difetto fisico veniva spesso presa in giro dagli amici, motivo per cui ha sempre preferito non indossare gonne.” Ancora adesso io le gambe non le unisco mai davanti alle persone”. Nella vita però ci sono cose ben peggiori, ha fatto sapere la Marcuzzi.

A questo punto, Alessia ha preso coraggio dando un suggerimento a tutte coloro che soffrono per un difetto. Il consiglio è quello di fare del proprio difetto o altro il proprio punto di forza. Solo in questo modo si riescono a battere tutte le barriere. Il nostro difetto è la nostra unicità e questo ci rende fuori dal comune, ha dichiarato ancora.

Accanto a lei, a prendere parte all’evento anche Katia Follesi e la bellissima Claudia Gerini che con grande emozione hanno applaudito la collega, confessando che anche per loro ci sono stati momenti di difficoltà negli anni passati.