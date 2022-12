Edoardo e Micol come Cecilia e Ignazio: intimità in armadio

Tavassi e la Incorvaia come la Rodriguez e Moser: La coppia si nasconde nell’armadio per avere intimità

Sembra che Edoardo e Micol abbiano fatto la pace. I due infatti, hanno ritrovato la propria serenità e continuano ad approfondire la propria conoscenza. Così, tra scherzi e risate, i due si sono chiusi per qualche minuto nell’armadio della stanza da letto, per cercare un riparo dall’occhio delle telecamere e dagli altri inquilini. Ma cosa è successo?

Dopo i primi baci alla luce del sole, Edoardo e Micol stanno cercando così un po’ di intimità nella grande casa del Grande Fratello ma alle telecamere del reality non sfugge nulla, e la scena dell’armadio in poco tempo è diventata virale sui social, dove numerosi utenti l’hanno commentata.

Al momento non si sa se tra i due nascerà realmente una storia ma quello che possiamo dire è che si piacciono. D’altronde anche la sorella di Tavassi, Guendalina e anche sua madre, hanno ammesso di vedere negli occhi del familiare una luce diversa, come mai vista prima.

Luca Onestini parla di contratti: chi esce dalla casa?

E intanto, mentre tra Micole e Edoardo la conoscenza procede a gonfie vele, non va meglio per altri concorrenti, come Antonino ed Oriana o Onestini con Nikita. Luca, è stato pizzicato in cucina con la Marzoli a parlare dei contratti che i vipponi hanno firmato per partecipare al GF Vip, spiegando che molti di questi sono in scadenza. “Tu lo sai che loro devono tutti decidere se ri-firmare il contratto? Questa settimana ne scadono alcuni” ha affermato. Chi deciderà quindi di abbandonare il gioco a dicembre?

Ovviamente, al posto di chi abbandonerà entreranno nuovi concorrenti. Già lunedì scorso sono entrati due ma fino ad aprile saranno ancora altri a prendere parte al gioco. Insomma, i colpi di scena e le dinamiche nella Casa più spiata d’Italia non mancano mai.

Al momento però non ci resta altro che attendere e vedere chi varcherà la porta rossa. Ricordiamo che il prossimo appuntamento con il reality di Canale 5 è stato rimandato a lunedì prossimo. Il doppio appuntamento è previsto dopo le festività natalizie.