GF Vip, Dana Saber semina il panico in casa, i concorrenti hanno paura: cosa è successo

L’ingresso di Dana Saber ha generato molto sgomento nella casa del GF Vip. La ragazza, infatti, non ha neppure fatto in tempo ad ambientarsi, che già sta dando luogo a comportamenti piuttosto irritanti nei riguardi di alcuni coinquilini.

Si può dire che, in poche ore, la giovane abbia litigato praticamente con tutti i suoi compagni d’avventura. I toni da lei adoperati, però, si stanno rivelando particolarmente aggressivi, al punto che alcuni coinquilini e telespettatori sembrano essere spaventati. Vediamo cosa è successo.

La sfuriata di Dana Saber contro le coinquiline del GF Vip

In queste ore, Dana Saber ha sbottato contro le sue compagne d’avventura nella casa del GF Vip. In particolar modo, la nuova arrivata ha dichiarato di essersi sentita subito attaccata dal “branco”. Essendo nuova, ed entrata in un gruppo già consolidato, la giovane ha ammesso che fosse alquanto evidente il tentativo delle coinquiline di isolarla. Questo non è stato affatto gradito da Dana, la quale ha sbottato duramente contro alcune di loro.

Nel mirino della ragazza ci sono finite, soprattutto, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Le tre donne hanno provato a far ragionare la Saber, spiegandole che non avessero assolutamente nulla contro di lei. Quest’ultima, però, è apparsa assolutamente poco interessata alle affermazioni delle sue compagne d’avventura, pertanto, non ha fatto altro che sbottare contro di loro. (Clicca qui per il video)

Dana è troppo aggressiva? Le segnalazioni del web

I litigi nel corso della giornata di ieri sono stati davvero notevoli e in tutti era presente sempre la nuova arrivata. Il pubblico da casa, dunque, non ha potuto fare a meno di commentare l’accaduto. Sui social, soprattutto gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza sono intervenuti sulla faccenda ed hanno fatto delle insinuazioni piuttosto pesanti sulla nuova arrivata.

Nello specifico, i due influencer l’hanno accusata di assumere degli atteggiamenti troppo aggressivi nei confronti dei compagni d’avventura. Alcuni concorrenti, infatti, sono apparsi addirittura spaventati dall’aggressività e la veemenza con cui la new entry è solita affrontare le discussioni. Deianira, ad esempio, è dell’idea che Dana non stia recitando nella speranza di recuperare qualche clip, come spesso accade nella casa del GF Vip. Secondo il suo pubnto di vista, infatti, la Saber sarebbe davvero fatta in questo modo, ovvero, un’attaccabrighe di prima categoria incontenibile e spesso alquanto aggressiva nei riguardi dei suoi interlocutori.