Davide Donadei parla di Chiara Rabbi al GF Vip: episodi assurdi, concorrenti sconvolti

In queste ore, Davide Donadei si è aperto con alcuni compagni d’avventura del GF Vip ed ha parlato della sua precedente relazione sentimentale con Chiara Rabbi. Come tutti i fan del ragazzo sapranno, lui e Chiara si sono lasciati poco tempo fa.

Stando a quanto rivelato da entrambi, la relazione sarebbe giunta al capolinea principalmente per volere di lui. Nella casa, poi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto anche altre confessioni, vediamo quali.

Le dichiarazioni di Davide Donadei su Chiara

Davide Donadei ha aperto il vaso di Pandora nella casa del GF Vip ed ha cominciato a parlare della sua ex Chiara Rabbi. I due si sono lasciati da qualche mese e sono stati anche ospiti a Uomini e Donne per raccontare cosa fosse successo. I concorrenti, però, essendo ignari di tutto, hanno fatto delle domande al giovane per capire le ragioni celate dietro la decisione di interrompere la storia. Ebbene, Davide è stato alquanto schietto ed ha dipinto un quadro che ha lasciato alquanto basiti i compagni d’avventura.

Nello specifico, Donadei ha ammesso che la relazione sia giunta al capolinea principalmente a causa sua. Il giovane era arrivato ad un punto di non sopportazione poiché gli atteggiamenti della sua ex erano cominciati a diventare opprimenti e ossessivi. La sua eccessiva gelosia non gli consentiva più di vivere in maniera serena, pertanto, il distacco è stato inevitabile.

Concorrenti del GF Vip basiti, il web esplode

In seguito, però, Davide Donadei ha anche spiegato di aver lasciato Chiara in quanto il sentimento per lei fosse scemato. Il concorrente del GF Vip ha detto che, ad un certo punto, si è reso conto di non vedere più la ragazza come la madre dei suoi figli, pertanto, ha preferito interrompere la storia. Nel raccontare alcuni episodi di gelosia di Chiara, poi, Davide ha menzionate anche quello riferito al momento in cui incontrò una sua fan, la quale gli chiese una foto e la Rabbi fece una scenata assurda.

I compagni d’avventura di Davide sono rimasti basiti dinanzi questi racconti, tuttavia, sul web c’è chi non crede tanto a questa versione dei fatti. L’influencer Deianira Marzano, ad esempio, ha detto che il ragazzo stia raccontando solamente quello che gli fa più comodo. Per essere onesto al 100% dovrebbe svelare anche i comportamenti che, nell’ultimo periodo, lui ha assunto con Chiara. Soprattutto, dovrebbe svelare come ha fatto ad entrare al GF Vip.