GF Vip, Luciano Punzo svela cose mai andate in onda: bacio censurato e confessioni osé

Luciano Punzo ha rilasciato un’intervista a Casa Pipol in cui ha parlato della sua esperienza nella casa del GF Vip. L’ex concorrente, però, oltre che raccontare e commentare alcune dinamiche già note al pubblico da casa, ha fatto anche delle confessioni alquanto inattese.

Nello specifico, il giovane ha parlato di alcun episodi che non sono mai andati in onda. tra questi, ad esempio, c’è un bacio dato in confessionale e una confessione alquanto piccante di una coinquilina. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Luciano Punzo svela un bacio censurato dal GF Vip

Nel corso di una recente intervista, Luciano Punzo è stato un vero fiume in piena. Il ragazzo, infatti, ha rivelato dei retroscena inediti sulla casa più spiata d’Italia. In primo luogo, il giovane ha parlato di un bacio, che non è mai stato mostrato ai telespettatori. Quando era in casa, infatti, il ragazzo si avvicinò molto a Patrizia Rossetti. Tra i due sembrava essere nata una bella sintonia e molti credevano che tra loro fosse accaduto qualcosa di più.

Il pubblico, però, non ha mai preso visione di nessuna clip che li riguarda, tuttavia, qualcosa è accaduto. Luciano, infatti, ha ammesso che una sera andarono in confessionale e si scambiarono un bacio a stampo, scena mai mostrata ai telespettatori. Punzo, però, ci ha tenuto a specificare che, oltre questo, non c’è mai stato nulla con la Rossetti. In seguito, poi, ha fatto una confessione anche su di un’altra concorrente del programma.

Le confessioni osé su Giaele De Donà

In particolare, Luciano Punzo si è soffermato su di una chiacchierata piuttosto spinta avuta con Giaele De Donà nella casa del GF Vip. I due si punzecchiavano a vicenda, una volta, però, si chiusero nella camera da letto per farsi dei massaggi. Ebbene, Luciano ha svelato che i due si massaggiarono a fondo e, ad un certo punto, l’ex coinquilina gli confessò che avesse una grande voglia di fare l’amore. Anche questa scena, in effetti, non è mai andata in onda e il pubblico da casa l’ha scoperta solo adesso.

Infine, poi, Luciano ha parlato anche degli altri concorrenti. A riguardo, ha detto che il suo preferito sia George Ciupilan. In merito al concorrente che tollera meno, invece, lui è certamente Luca Onestini. Sulla concorrente che, invece, poteva interessargli, il giovane ha detto che Nikita Pelizon lo intrigava parecchio per i suoi modi.