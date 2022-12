GFVip, nella notte un concorrente ha una crisi e minaccia di uscire: scatta la censura

Crisi emotiva per un concorrente nella notte: la regia censura

Sicuramente non sarà facile stare chiusi in una casa, tanto tempo e tra l’altro con sconosciuti. Spesso accade che al GFVip le coppie litigano e si lasciano andare a crisi. Questo è accaduto diverse volte anche quest’anno come abbiamo visto con Luca Saladino e questa notte con Milena Miconi.

Entrata appena due settimane fa la showgirl stanotte alle 3 si è svegliata ed ha avuto una brutta crisi. La gieffina si è diretta in cucina, dove ha trovato Antonino e Wilma ed ha confessato loro di voler abbandonare la casa del GF Vip. Milena Miconi ha spiegato di essere arrivata al suo limite ed ha aggiunto di sentirsi in un contesto che non la fa stare bene.

La donna ha avuto proprio una crisi con urla e pianti tanto che la regia ad un certo punto ha censurato il tutto. Infatti, in rete nessuno capisce il motivo di togliere l’immagini e l’audio.

Ma lo sclero di Milena era così grave da censurarlo? Abbiamo visto di peggio negli anni, no? #GFVip — 🇮🇹 Lucia De Luca-Bishop 🇧🇷 (@_saudade_17) December 22, 2022

Lo sfogo di alcuni giorni fa di Milena

Come già detto in precedenza la show girl è entrata da poco ma fin dai primi giorni ha accusato una certa mancanza e una voglia di tornare nella sua casa. Infatti, a distanza da poche ore dal suo ingresso al GFVip è subito crollata per la mancanza dei suoi figli.

Piangendo in giardino, Milena ha ammesso di avere un momento di difficoltà causato proprio dal non essere abituata a stare lontana da loro. Ma ecco che a consolarla ci ha subito pensato la Fiordelisi. Anche in questo caso molti telespettatori non sono stati comprensivi trovando il tutto davvero esagerato.

Cosa deciderà di fare quindi Milena? Lascerà anche lei il gioco? Al momento non ci resta altro che aspettare la prossima puntata del reality previsa per lunedì prossimo.