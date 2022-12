Il Paradiso delle signore spoiler 27 dicembre: due new entry creano scompiglio al magazzino

La puntata del 27 dicembre del Paradiso delle signore sarà piuttosto movimentata. In tale occasione, infatti, vedremo che al grande magazzino arriveranno due artisti, i quali genereranno un bel po’ di scompiglio tra le veneri.

Matilde, dal canto suo, deciderà di aprirsi con Vittorio e confessargli, finalmente, quello che sente per lui. La donna, però, non esiterà a mostrare anche le sue titubanze. Nel frattempo, un uomo misterioso sfoglierà il giornale e verrà catturato dalla foto di Matilde.

Caos al Paradiso delle signore per due new entry

Nel corso della puntata del 27 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che arriveranno due artisti al magazzino. Essi genereranno un po’ di caos tra le veneri, le quali non potranno fare a meno di restare catturare dai nuovi arrivati. Questo, chiaramente, contribuirà a creare un po’ di gelosie. Soprattutto Alfredo si mostrerà particolarmente nervoso per quanto accaduto.

Ezio e Veronica, dal canto loro, prenderanno la decisione di farsi finalmente vedere in pubblico. I due sceglieranno come “palcoscenico” proprio il circolo. Si tratta per loro della prima occasione in cui tornano a farsi vedere insieme, pertanto, l’agitazione e l’imbarazzo saranno notevoli. Intanto, in molti si renderanno conto che il rapporto tra Roberto Landi e Mario Oradei vada un po’ oltre la semplice amicizia. A notare in maniera più importante questa differenza sarà soprattutto Gemma.

Spoiler 27 dicembre: un uomo misterioso punta Matilde

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 27 dicembre del Paradiso delle signore ci sarà un confronto molto importante tra Matilde e Vittorio. I due nell’ultimo periodo si sono molto avvicinati, pertanto, la donna si sentirà pronta ad esternare all’uomo tutti i suoi sentimenti. Al contempo, però, la protagonista ammetterà di essere molto spaventata e di avere tantissime titubanze a riguardo. Conti farà di tutto per rassicurarla.

Nel corso della puntata, poi, ci sarà un altro colpo di scena. Matilde ha posato come volto per la nuova collezione del Paradiso, pertanto, la sua immagine sarà presente su tutti i giornali della città. Ebbene, un uomo misterioso verrà in possesso di tali riviste e rimarrà particolarmente colpito dalla sua figura. Ma chi sarà la persona in questione? Ebbene, l’uomo di cui stiamo parlando è proprio il famoso Tancredi, il quale non sembrerà affatto contento di quello che ha visto. Si preannunciano fuochi e fiamme al grande magazzino.