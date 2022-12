GFVip, Scontro di fuoco tra Oriana e Dana: le due quasi alle mani (VIDEO)

Ancora un nuovo scontro tra Oriana e Dana. La nuova arrivata di certo subito si è fatta conoscere per il suo bel caratterino fumantino e dal web infatti sono nate già le prime polemiche.

In tanti vedono nella new entry troppa aggressività e questo non piace affatto, visti i precedenti con Marco Bellavia. L’ultimo scontro è avvenuto poche ore fa con la Marzoli dove le due nel bagno sono quasi giunte alle mani. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Scontro di fuoco tra Oriana e Dana: volano paroloni

Il clima tra le due gieffine si è particolarmente surriscaldato e, a distanza di pochi giorni dall’arrivo di Dana, c’è stato spazio già per la prima accesissima discussione che non è passata inosservata tra i fan social del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo aver avuto un duro scontro con Micol, Dan si è accanita contro Oriana. La concorrente spagnola non si è fatta problemi ad alzare la voce nei confronti della nuova arrivata che, in mattinata, ha avuto un acceso diverbio anche con Patrizia Rossetti.

Oriana: “PERCHÈ SE VUOI URLARE URLO IO PIÙ FORTE, TE LO SPIEGO SUBITO… SEI UNA LECCACULO”

LA BASTARDA VENEZUELANA HA PROPRIO DETTO “ADESSO TI FACCIO VEDERE IO CHI È LA REGINA QUI” QUANTO CAZZO LA STO AMANDO 🔥#gfvip #incorvassi

Pubblico in rivolta contro il reality

Non proprio un bel vedere nella casa del GFVip che ricordiamo ancora una volta sta scatenando il pubblico in rete. Sono tanti gli appassionati del reality che in queste ore si sono scagliate contro la new entry per i suoi modi troppo esuberanti. Qualcuno l’ha definita addirittura aggressiva tanto da chiedere la squalifica immediata.

Intanto, immediata anche la reazione di Antonella Fiordelisi che, nel momento in cui ha visto Oriana perdere le staffe contro la nuova arrivata, non si è fatta problemi a intervenire e a richiamarla, invitandola a non alzare la voce evitando scene patetiche. Ora bisognerà vedere cosa deciderà di fare invece Signorini già chiamato all’appello nel prendere provvedimenti.