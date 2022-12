Antonino vuole denunciare Oriana: gli autori del GF Vip costretti ad intervenire

Non c’è pace nella casa del GF Vip in queste ore. Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli hanno avuto l’ennesimo litigio infuocato, il quale è sfociato in qualcosa di più. Nello specifico, infatti, il parrucchiere ha manifestato la volontà di denunciare la sua coinquilina.

Il motivo risiede nelle dichiarazioni che la donna ha fatto durante la scorsa puntata del GF Vip in merito a presunte informazioni compromettenti di cui sarebbe a conoscenza sul rapporto tra Antonino e Belen. La produzione del programma si è vista costretta ad intervenire.

Lo scontro di fuoco tra Oriana e Antonino

Nella casa del GF Vip è scoppiato il caos nella notte. Antonino e Oriana hanno nuovamente discusso. Spinalbese ci ha tenuto a mettere nuovamente le cose in chiaro con la sua compagna d’avventura dicendo che, sin dall’inizio, aveva dichiarato di voler essere solo amico di letto con lei. La giovane, inizialmente, aveva accettato, ma con il passare del tempo ha cominciato ad avanzare delle pretese assurde.

ieri, dunque, i due si sono confrontati nuovamente su questa faccenda ed è saltato fuori anche quanto accaduto lunedì scorso. In particolare, Spinalbese non ha digerito alcune affermazioni fatte dalla Marzoli, la quale ha dichiarato di avere informazioni molto private sul parrucchiere. La giovane alludeva anche a Belen Rodriguez, argomento che nelle ultime ore sta saltando fuori sempre più spesso nella casa. Antonino, allora, ha manifestato una volontà alquanto drastica.

Antonino vuole denunciare la Marzoli: interviene GF Vip

Antonino, infatti, confidandosi con alcuni compagni d’avventura, ha detto di voler denunciare Oriana Marzoli per diffamazione a causa delle dichiarazioni dette durante la scorsa puntata del GF Vip. La situazione, dunque, pare stia cominciando a diventare sempre più intricata. La produzione, infatti, si è vista costretta ad intervenire. Dopo tutte queste polemiche, infatti, gli autori hanno chiesto ad Oriana di andare in confessionale per parlarle.

Al termine del colloquio, poi, è emerso che gli autori abbiano esortato Oriana a smetterla di parlare di Antonino, soprattutto per questioni inerenti la sua ex Belen Rodriguez. Quest’ultima, infatti, potrebbe essersi scocciata di essere sempre tirata in ballo suo malgrado, pertanto, potrebbe anche decidere di ricorrere a vie legali. Per la Marzoli, quindi, sarebbe opportuno seguire i consigli, o meglio le disposizioni, date dagli autori del reality show. La ragazza lo farà? Vedremo.