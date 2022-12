Oroscopo 23 dicembre 2022: Toro decisi, Scorpione un po’ confusi

Secondo l’oroscopo del 23 dicembre 2022 i nati sotto il segno della Vergine devono essere un po’ più attenti. I Pesci, invece, sono piuttosto emotivi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non siate troppo irruenti, soprattutto dal punto di vista sentimentale è necessario agire con cautela. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, e tempo di prendere qualche decisione.

Toro. Nel lavoro siete piuttosto decisi e risoluti. Difficilmente le persone che vi circondano riusciranno a farvi cambiare idea. In amore, invece, c’è un po’ di indecisione in più.

Gemelli. L’oroscopo del 23 dicembre dipinge una giornata particolarmente soleggiata e serena per quanto riguarda le faccende di cuore. Nel lavoro, invece, ci vuole un po’ di determinazione in più.

Cancro. Non bisogna andare troppo lontano per ritrovare la serenità. Ricordate che il rapporto più importante della vostra vita è quello con voi stessi, quindi, se siete in pace con il vostro io siete già a metà dell’opera.

Leone. Se siete rimasti delusi dal comportamento di una persona a voi cara non esitate a palesargli il vostro stato d’animo. Ricordate che sono i silenzi a deteriorare i rapporti, quindi, siate più diretti.

Vergine. In questo periodo avete la testa tra le nuvole. Siete un po’ distratti, pertanto, sarebbe opportuno prestare un po’ di attenzione in più in ambito professionale per non incappare in errori grossolani.

Previsioni 23 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata molto interessante e produttiva per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, invece, ricordate che non dovete dare tutte le certezze al partner, altrimenti potrebbe adagiarsi sugli allori.

Scorpione. In questo periodo vi sentite un po’ confusi. Se queste titubanze riguardano la sfera sentimentale, allora è il caso di prendere qualche decisione. L’oroscopo del 23 dicembre vi invita ad essere risoluti nel lavoro.

Sagittario. Buon momento per quanto riguarda la carriera. Chi di voi ha ricevuto di recente un importante proposta professionale fare per bene a ponderare accuratamente la risposta da dare.

Capricorno. Giornata molto interessante per quanto riguarda i sentimenti. Non permettete agli altri di influire sul vostro stato d’animo. Ricordatevi che esso deve dipendere solo ed unicamente da voi stessi.

Acquario. In famiglia potrebbe nascere qualche piccolo disguido, tuttavia, nulla che non possa risolversi con un po’ di dialogo. In amore non dovete tenervi tutto dentro ma dovete esternare le vostre sensazioni.

Pesci. I nati sotto questo segno sono piuttosto i motivi in questo periodo punto cercate di circondarvi di persone che siano in grado di farvi tornare invece che di togliervelo. Nel lavoro ci vuole un po’ di diplomazia.