Dayane Mello furiosa con Dana Saber al GF Vip: ecco il post cancellato (FOTO)

Dayane Mello ha pubblicato un post fiume contro Dana Saber, che attualmente è una concorrente del GF Vip. Le due si conoscono da tempo e questa estate sono state beccate anche in reciproca compagnia a scambiarsi dei baci molto passionali in strada.

Per tale ragione, Dana ha spesso nominato Dayane durante il suo percorso di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Ebbene, la cosa non ha fatto molto piacere alla modella che, infatti, ha deciso di sbottare duramente contro la ragazza. Il post in questione, però, è stato cancellato poco dopo, ma noi siamo riusciti a recuperarlo.

Commento al vetriolo di Dayane Mello contro Dana Saber

In queste ore, Dayane Mello ha pubblicato un post al vetriolo contro Dana Saber. Le due si conoscono da un po’ e sembravano essere anche molto intime. Un po’ di tempo fa, infatti, fecero clamore delle clip immortalate da alcuni paparazzi in cui le due si scambiavano dei baci molto passionali per strada. Già all’epoca, moltissime persone ipotizzarono che le due stessero dando semplicemente spettacolo per creare un po’ di sgomento attorno alla loro immagine.

A distanza di un po’ di tempo, però, il rapporto tra le due sembra essersi totalmente logorato. Dayane, infatti, ha pubblicato un commento in cui ha dichiarato di non essere molto felice di essere stata nominata dal dalla Saber durante il suo percorso nella casa di cinecittà. La Mello, infatti, ha esortato la donna a farsi il suo percorso senza continuare a tirare in ballo il suo nome ogni tre per due.

Dayane cancella tutto e non vuole essere tirata in ballo al GF Vip

In seguito, poi, Dayane Mello ha insinuato che Dana Saber si sia fatta strada nel mondo dello spettacolo proprio sfruttando il suo nome. Ognuno, invece, dovrebbe seguire la propria strada senza interferire nel percorso altrui. L’italiano adoperato da Dayane in questo post è alquanto discutibile, tuttavia, il significato sommario del concetto è quello esposto poc’anzi.

Poco dopo la pubblicazione di tale post, però, Dayane Mello ha deciso di fare un passo indietro, cancellando la storia in questione. Noi, però, siamo comunque riusciti ad immortalare tale contenuto. Al momento, non si sa il motivo per il quale Dayane abbia deciso di cancellare tutto. Molto probabilmente la donna si è resa conto che in questo modo non avrebbe fatto altro che fomentare ancor di più i pettegolezzi sul suo conto.