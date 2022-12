Urla fuori la casa del GF Vip, Antonella ed Edoardo nel mirino: ecco le reazioni (VIDEO)

I consensi del pubblico stanno gradualmente cambiando per quanto riguarda alcuni concorrenti del GF Vip. In queste ore, infatti, ci sono state delle urla al di fuori della casa da parte di persone che hanno preso di mira Antonella ed Edoardo.

I due, in un primo momento, erano molto amati dai telespettatori. Nell’ultimo periodo, però, soprattutto i comportamenti che sta assumendo la Fiordelisi, stanno cominciando a cambiare le carte in tavola. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

GF Vip, fuori la casa c’è chi urla contro Antonella ed Edoardo

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati presi di moira da alcuni telespettatori del GF Vip, i quali hanno pronunciato delle urla al di fuori della casa. Nello specifico, alcune persone si sono recate al di fuori dell’abitazione di cinecittà ed hanno cominciato a gridare contro i due giovani frasi piuttosto forti. Antonella è stata esortata a vergognarsi per i comportamenti che sta assumendo nell’ultimo periodo, specie con il suo fidanzato.

Edoardo Donnamaria, invece, è stato tacciato di essere un “pollo”. Le allusioni sono andate, chiaramente, al modo in cui si fa trattare dalla sua compagna senza battere ciglio. Gli autori di questo siparietto, però, ci hanno tenuto a rimarcare anche un altro concetto molto importante. Nello specifico, infatti, hanno manifestato tutto il loro appoggio e la loro vicinanza ad Edoardo Tavassi.

Tavassi esaltato: tutti gli equilibri cambiano

Le urla che si sono propagate al di fuori della casa del GF Vip hanno, sicuramente, scombussolato gli animi di parecchi concorrenti. Tavassi è apparso piuttosto felice di scoprire he l’orientamento del pubblico sia in suoi favore. Per quanto riguarda Antonella, invece, la ragazza ha provato a fare finta di niente, ma nel suo sguardo si percepiva un forte rammarico per quanto accaduto.

Ad ogni modo, prima che le persone al di fuori della casa potessero dire altre frasi, la regia del GF Vip ha provveduto immediatamente a censurate quanto stesse accadendo alzando il volume della musica e coprendo le voci. Il messaggio, però, è arrivato forte e chiaro agli inquilini della casa più spiata d’Italia e potrebbe enfatizzarsi anche nei prossimi giorni. Ricordiamo, infatti, che al televoto aperto lunedì scorso ci sono sia Antonella si Oriana e il pubblico sembra essere orientato proprio verso quest’ultima. Questo sarebbe l’ennesimo smacco per la napoletana.