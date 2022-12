Dana Saber elogia Putin al GFVip: chiesta l’immediata squalifica (VIDEO)

Una nuova polemica travolge ha travolto il Grande Fratello in queste ore. Tutta colpa delle frasi pronunciate dalla nuova concorrente Dana Saber.

La modella, parlando in giardino con Sarah Altobello e Attilio Romita, ha detto qualcosa di molto grave su Putin, elogiandolo. Il popolo della rete, ovviamente, non è rimasto in silenzio e si è subito schierato contro di lei chiedendo l’immediata squalifica da parte della produzione

Dana Saber e quella frase che indigna su Putin: chiesta la squalifica

«Amo Putin è il mio preferito! È il mio uomo ideale». Il tutto accompagnato da grasse risate. Romita e Altobello, probabilmente resisi conto della pericolosità di quelle affermazioni, hanno immediatamente cercato di cambiare argomento, ma agli attenti telespettatori la frase su Putin non è sfuggita e ora – attraverso i social – chiedono provvedimenti nei confronti di Dana Saber.

Il suo ingresso in casa subito si è fatto notare. La modella è apparsa agli occhi di tutti troppo esuberante e i suoi modi di fare non piacciono. E’ accaduto una fatto strano anche nella giornata di ieri dove si è scagliata pesantemente contro Oriana.

La polemica con Dayane Mello

Nelle scorse ore dopo che sono uscite in rete delle foto di un bacio saffico tra Dana e Dayane quest’ultima ha rotto il silenzio. L’ex gieffina ha fatto sapere tra le sue stories Instagram di «aver fatto una grande pulizia sulle amicizie nella sua vita», lasciando intendere che i suoi rapporti con la concorrente marocchina si siano interrotti prima del suo ingresso nel reality show.

Ognuno deve fare il suo percorso, toglietele il mio nome dalla bocca, ha scritto. Basta, fatti la tua ca**o di vita, lasciatemi in pace», ha replicato stizzita la modella, cancellando dopo qualche ora le storie.