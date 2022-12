Il Paradiso delle signore anticipazioni 28 dicembre: duro scontro tra Matilde e Tancredi

Le anticipazioni della puntata del 28 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che Tancredi incontrerà Matilde e Vittorio. L’uomo sarà alquanto ostile nei riguardi di sua moglie, sta di fatto che la situazione prenderà una piega inattesa.

Per quanto riguarda Gemma, invece, la ragazza ha compreso perfettamente la verità sul rapporto tra Roberto e Oradei, pertanto, sarà giunto il tempo di raccontare tutta la verità. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Anticipazioni 28 dicembre: Irene vuole conquistare Michele, ma qualcosa va storto

Nella puntata del 28 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Gemma capirà tutto quello che nascondono Roberto e Oradei. A tal riguardo, il primo sentirà il bisogno di mettere le cose in chiaro. Per tale ragione, parlerà con la ragazza e le racconterà tutto nei minimi dettagli. Irene, invece, si porrà un obiettivo. La giovane è rimasta particolarmente colpita da uno dei due nuovi arrivati al Paradiso, ovvero, Michele. Per tale ragione, farà di tutto per cercare di conquistarlo.

Allo scopo di riuscire nel suo intento, la giovane organizzerà un’uscita a quattro in cui coinvolgerà un amico di Michele e Maria. Di questa cosa, chiaramente, non saranno affatto felici né Vito né, tanto meno, Attilio, pertanto, si genereranno un po’ di tensioni. Su di un altro versante, poi, vedremo che Marcello rivelerà ad Adelaide un piano molto importante che ha messo a segno per colpire Umberto.

Scontro acceso al Paradiso delle signore tra Matilde e Tancredi

Lo scopo del ragazzo sarà quello di sottrarre al commendatore l’acquisto di Palazzo Andreani. Per riuscire nel suo intento, senza però essere scoperto, il giovane Barbieri ha aperto una società di comodo con Adelaide mantenendo segreta la loro identità. Il ragazzo racconterà tutto alla contessa e la metterà al corrente di tutti i suoi piani per riuscire a colpire Umberto.

Adelaide, chiaramente, resterà molto colpita della bravura e dell’arguzia di Marcello, pertanto, non potrà fare a meno di complimentarsi con lui. Nella puntata del 28 dicembre del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che tra Vittorio e Matilde ci sarà un bell’avvicinamento. l’armonia, però, verrà spazzata via dall’arrivo di Tancredi. Quest’ultimo non è rimasto affatto felice di vedere il volto di sua moglie sul giornale, pertanto, non esiterà ad affrontare sia lei sia Conti. Al grande magazzino, dunque, ci sarà un diverbio molto acceso tra Matilde e Tancredi.