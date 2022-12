Oroscopo 24 dicembre 2022: Gemelli poco entusiasti, Sagittario confusi

Secondo l’oroscopo del 24 dicembre, i Capricorno sono favoriti nel lavoro in questo periodo. Per i Toro ci sono delle novità in arrivo

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata molto interessante per quanto riguarda la sfera professionale. Siete in balia degli eventi in amore e vi state lasciando trasportare dalla corrente. Questo non è del tutto errato, ma mantenete sempre un contatto con la realtà.

Toro. Periodo fervido di novità e di cambiamenti quello attuale. Cercate di approfittare di questa situazione per cimentarvi in nuovi progetti e per ritrovare la speranza. Natale, dopotutto, è anche questo.

Gemelli. Siete un po’ giù di corda nella giornata odierna. Il vostro umore non è esattamente al massimo, pertanto, cercate di pensare alle cose positive e non lasciatevi scoraggiare dalla tristezza.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 24 dicembre vi invitano a cogliere al volo le occasioni che presto si presenteranno sul vostro cammino. Non perdete troppo tempo in chiacchiere e osate.

Leone. Giornata di alti e bassi in amore. Meglio prendere con le pinze certe situazioni e non dire frasi delle quali molto presto potreste pentirvi. Dal punto di vista sentimentale ci vuole coraggio.

Vergine. Non siate troppo polemici. Questo è un momento di distensione, in cui la cosa più appropriata è trascorrere del tempo in compagnia delle persone care. Buon momento per le nuove conoscenze.

Previsioni 24 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata piena di risposte quella di oggi. Ci sono delle faccende in sospeso, pertanto, forse è il caso di aspettare un attimo prima di prendere decisioni importanti sul vostro futuro.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 24 dicembre invitano i nati sotto questo segno a non essere troppo litigiosi. Siete un po’ demotivati, ma nulla che non possa risolversi con l’affetto delle persone care.

Sagittario. Siete un po’ confusi in questo periodo. Dovete fare un po’ di ordine nella vostra vita in quanto ci sono troppe questioni in sospeso. Soprattutto sul lavoro è necessario fare attenzione.

Capricorno. Non siate troppo pretenziosi, specie in amore. Ricordate che la bellezza sta nelle piccole cose, quindi, non è necessario ricercare chissà cosa. Nel lavoro siete favoriti.

Acquario. Tempo al tempo e tutti i nodi verranno al pettine. Soprattutto sul lavoro presto vi prenderete tutte le vostre soddisfazioni. Buon momento per iniziare un nuovo progetto o rispolverarne uno che avevate messo nel cassetto.

Pesci. Siete un po’ indecisi sul da farsi in amore e la cosa potrebbe rendervi piuttosto inquieti. Cercate di dare tempo al tempo e di non essere eccessivamente frettolosi nelle scelte.