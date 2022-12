Guai per Federico Fashion Style: irrompe la polizia duranti un party a Napoli

Non c’è tregua per Federico Fashion Style, il quale ha organizzato un party a Napoli il quale è finito male a causa dell’intervento della polizia. Il parrucchiere stava organizzando un evento all’interno di un rinomato store situato al Vomero quando, improvvisamente, è accaduto l’impensabile.

Delle volanti della polizia si sono appostate al di fuori del locale ed hanno chiesto di sgomberare tutto. A quanto pare, infatti, sembra che la festa non fosse stata autorizzata e che mancassero alcuni documenti essenziali. Vediamo quello che è accaduto nel dettaglio.

Interviene la polizia durante un party di Federico Fashion Style: ecco il motivo

Dopo quello che è accaduto nella sua vita sentimentale, per Federico Fashion Style c’è stato un altro episodio assolutamente increscioso. La polizia, infatti, ha fatto irruzione durante un party da lui organizzato a Napoli. Il parrucchiere delle star aveva organizzato un evento che prevedeva come ospite d’onore Valeria Marini. Il tema della festa era paillettes e tutto quello che sbrilluccicasse. Tutti, infatti, avevano indumenti eccentrici e pieni di lustrini.

Stando a quanto riportato da Il Mattino, però, qualcosa è andato storto. Ad un certo punto, infatti, si è presentata al di fuori del locale la polizia, la quale ha chiesto agli organizzatori dell’evento alcune documentazioni che permettessero lo svolgimento della festa in questione. Facendo dei controlli, però, sembra sia emerso che mancasse un documento fondamentale, ovvero, la “Scia”, ovvero, l’autorizzazione per organizzare un evento pubblico.

La difesa di Federico

Federico Fashion Style si è difeso con la polizia asserendo di credere che si trattasse di un evento privato, ma si sbagliava di grosso, Dopo l’intervento della polizia, infatti, il dj che avrebbe dovuto animare l’evento è stato costretto ad andare via. I presenti all’interno della struttura, invece, hanno continuato a festeggiare e a farsi delle foto. Il protagonista di questo increscioso avvenimento, infatti, ha continuato a pubblicare foto e video della serata.

Federico non ha commentato in alcun modo l’increscioso episodio di cui si è reso protagonista. Il parrucchiere ha adoperato il suo account Instagram solamente per immortalare le immagini salienti, nelle quali appare anche Valeria Marini con un look decisamente eccentrico. A quanto pare, dunque, l’hair-stylist non ha nessuna intenzione di permettere a niente e a nessuno di scalfire il suo entusiasmo. Non resta che attendere per vedere se commenterà in qualche modo.