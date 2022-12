Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le stelle? Arriva la risposta di lei e della Rai

In questo periodo si sta vociferando circa le sorti di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. In molti ipotizzano che questo possa essere l’ultimo anno per la donna nel ruolo di giudice del talent show di Rai 1.

Durante questa edizione, infatti, ci sono stati diversi momenti piuttosto provanti per la donna, pertanto, anche lei ha ammesso di essere giunta ad un punto di saturazione. Vediamo, dunque, che cosa ha rivelato la diretta interessata durante un’intervista con Il Fatto Quotidiano.

Selvaggia parla del suo futuro a Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli lascerà davvero Ballando con le stelle? Questa domanda aleggia nella mente di molti telespettatori da svariato tempo. Particolarmente quest’anno, però, i presupposti affinché la donna vada via sono notevoli. L’edizione 2022 della trasmissione è stata davvero molto difficile per Selvaggia. La donna si è trovata a vivere momenti molto duri e a rendersi protagonista di scontri particolarmente concitati.

Lei stessa, infatti, nel corso di un’intervista, ha ammesso di essere alquanto satura e piena della trasmissione. In questo momento, nella sua testa e nel suo cuore prevalgono la rabbia e la delusione per alcune faccende che si sono verificate. Pertanto, se dovesse decidere a mente calda in questo momento, molto probabilmente direbbe di voler abbandonare per sempre il suo incarico come giudice del talent show.

Ecco cosa pensano i vertici della Rai

Selvaggia Lucarelli, però, ci ha tenuto a fare un po’ di chiarezza sul suo ruolo a Ballando con le stelle ridimensionando la faccenda. Nello specifico, infatti, ha ammesso che, solitamente, quando passa la scottatura e la rabbia, ragiona in maniera molto più fredda e lucida. Per tale ragione, Selvaggia ha ammesso che adesso non si sente di dare informazioni definitive.

Non vuole fare la fine di quei politici che annunciano sempre il loro ritiro dall’ambiente nel caso di sconfitta alle elezioni e poi non vanno mai via. Per tale ragione, la donna vuole prendersi un po’ di tempo per riflettere in maniera accurata sulla faccenda. Inoltre, la Lucarelli ha anche chiarito che, se fosse per l’azienda, lei sarebbe assolutamente riconfermata. I vertici, infatti, hanno già contattato il suo agente confermando la sua presenza nello staff del talent show anche per il prossimo anno. Non resta che attendere, dunque, per vedere cosa accadrà.