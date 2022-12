Sarah Altobello, matrimonio in vista: la showgirl ha preso in giro tutti al GF Vip? (FOTO)

La vita sentimentale di Sarah Altobello continua ad essere un enorme punto interrogativo e in queste ore è spuntata una notizia secondo cui pare che la donna sia prossima al matrimonio. Stando al modo in cui si comporta in casa, Sarah sembra essere single.

La donna, infatti, non parla mai del suo presunto compagno, tuttavia, le cose sembrano stare in maniera differente. Sul web, infatti, stanno circolando delle voci secondo cui pare proprio che la protagonista sia impegnata con il suo agente Tony Toscano.

I dubbi sulla vita sentimentale di Sarah Altobello

Sarah Altobello è vicina al matrimonio con il suo agente Tony Toscano. La situazione sentimentale della showgirl è alquanto intricata. Inizialmente, infatti, la protagonista sembrava essere single, tuttavia, le cose non sembrano stare così. Sul web, infatti, sono trapelate decine di segnalazioni volte a mettere in evidenza il fatto che fosse impegnata con Tony Toscano, che è anche il suo manager. Durante le puntate del GF Vip, però, la questione non è mai stata affrontata, pertanto, ci sono molte perplessità a riguardo.

A sganciare una vera e propria bomba in queste ore, però, è stata l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima, infatti, ha condiviso un recente post pubblicato da Tony, in cui esorta il pubblico da casa a salvare Sarah al televoto. Le cose che pubblica Toscano sembrano essere sempre molto affettuose e romantiche, pertanto, lasciano intendere che tra i due ci sia molto di più.

La concorrente del GF Vip prossima al matrimonio?

Ad ogni modo, a fomentare ancor di più questi pettegolezzi ci ha pensato la Marzano. Quest’ultima ha detto che sul web gira voce che, molto presto, Sarah Altobello e Tony Toscano si uniranno addirittura in matrimonio. L’influencer non ha dato ulteriori spiegazioni a riguardo, pertanto, non si sa quale sia l’attendibilità di questa notizia. In ogni caso, il comportamento di Sarah è piuttosto ambiguo.

La concorrente del GF Vip, infatti, proprio nella scorsa puntata del reality show ebbe un confronto con Alfonso Signorini durante il quale il conduttore le chiese per quale ragione nessuno se la filasse. Lei è stata allo scherzo e non ha minimamente fatto menzione della sua vita sentimentale al di fuori delle quattro mura della casa di cinecittà. Cosa nasconderò la donna? Starà prendendo in giro tutti? Non resta che attendere per saperne di più.