Oroscopo 27 dicembre 2022: Vergine ostinati, Pesci empatici

Secondo l’oroscopo del 27 dicembre, i nati sotto il segno del Cancro devono fare un po’ di ordine nella loro vita. Gli Scorpione sono favoriti in amore

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo momento avete bisogno di qualche distrazione. Cercate di non dare troppo peso ai doveri e concent4ratevi anche sui vostri desideri. Buon momento anche per iniziare una nuova conoscenza.

Toro. Siete motivati a cimentarvi in nuove relazioni. Quelle che avete vi hanno un po’ stufato, pertanto, è probabile che sia necessario un salto di qualità. Attenti, però, a non saltare nel buio, altrimenti potreste farvi molto male.

Gemelli. Secondo l’oroscopo del 27 dicembre, i nati sotto questo segno sono un po’ indecisi. Ci sono delle situazioni in sospeso in amore che non vi stanno più bene. Che siano positive o negative, in questo momento avete bisogno di novità.

Cancro. Avete bisogno di maggiore leggerezza. Spesso tendete a farvi troppi problemi, anche per cose che non meriterebbero la vostra attenzione. In amore bisogna fare un po’ di chiarezza. Se avete più situazioni in ballo, cercate di fare ordine.

Leone. La monotonia vi annoia, pertanto, potreste essere alla ricerca di qualcosa che sia in grado di movimentare le vostre giornate. In ambito professionale, invece, ci sarà maggiore necessità di certezze.

Vergine. Siete ostinati e caparbi. Quando vi ponete un obiettivo, difficilmente le persone che vi circondano riescono nell’interno di dissuadervi. In amore è un momento molto passionale, approfittatene.

Previsioni 27 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siate troppo esigenti. Spesso in amore potreste trovarvi a fare i conti con la razionalità. Ricordate, però, che tutto quello che proviene da dentro, dalla pancia, difficilmente potrà essere razionalizzato.

Scorpione. Siete molto in sintonia con il partner in questo momento. Approfittate di questa situazione per concedervi qualche momento di intimità e di vicinanza. Nel lavoro, invece, sentite il bisogno di staccare un po’ la spina.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 27 dicembre vi esortano ad essere più intraprendenti. In amore potrebbe esserci qualche piccolo momento di cedimento, ma le cose andranno migliorando nel giro di poco tempo.

Capricorno. In amore è tempo di prendersi le proprie soddisfazioni. Cercate di non dare troppo peso alle critiche e imparate a non esporvi troppo. Soprattutto dal punto di vista professionale dovete essere un po’ più scaltri.

Acquario. Le stelle sono favorevoli anche se la vostra mente è attanagliata da moltissimi pensieri. Ci sono troppe cose a cui badare e faccende in sospeso da risolvere, pertanto, potreste essere un po’ in confusione.

Pesci. Siete molto empatici in questo periodo. Questa, però, potrebbe rappresentare un’arma a doppio taglio. Circondatevi di persone ottimiste, in grado di trasmettervi il buon umore, altrimenti potrebbe diventare un problema.