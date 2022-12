Natale davvero felice per Ida Platano, la dedica ad Alessandro… Riccardo solo un ricordo

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono entrambi estasiati. Questa la dedica che la signora ha dedicato al suo compagno per Natale

Sembra che ora i giorni arancioni abbiano messo radici nella vita di Ida. La donna iniziò a frequentare frequentemente il salotto di Maria De Filippi, divenendo una delle sue ospiti più amate. Il suo sodalizio con Riccardo Guarnieri è stato, a nostro avviso, il fondamento della serie per molti anni.

Spingi e tiri costantemente, le emozioni che traspaiono dal loro sguardo sono proposte di matrimonio e accuse di infedeltà. Sembra che i due abbiano un forte legame che è evidente, tuttavia, le differenze di carattere sembrano avere un impatto maggiore su questa narrazione.

Quest’anno Ida e Riccardo erano entrambi nello show, Ida ha cercato di fare subito nuove amicizie mentre Riccardo, ancora una volta, in ogni puntata, ha cercato di chiarire con la signora. Una storia che sembrava infinita fino a quando Alessandro Vicinanza, che era in lizza per Ida l’anno precedente, si è reso conto che non poteva vivere le intense emozioni che prova per Ida con altre donne.

Hanno colto una seconda possibilità nella vita e anche se tutti, compresa Roberta Di Padua, pensavano che la loro storia non sarebbe mai stata raccontata, i due hanno inaspettatamente deciso di lasciare il programma.

Il gioioso Natale di Ida Platano con Alessandro Vicinanza

Sono usciti dallo studio e mentre si abbracciavano davanti a tutti, Riccardo era dietro le quinte. Quando sono tornati per discutere del loro viaggio in Spagna, Riccardo ha lasciato lo studio non appena ha saputo che stavano per entrare. Possiamo presumere che, anche se continua a tentare la storia, è difficile farla finire con la donna che ha chiesto di sposare. Ida, invece, appare più contenta che mai e si appresta a festeggiare un felice Natale con il suo Alessandro.

Anche al centro i due hanno dichiarato di tentare sempre di mettersi in contatto: Alessandro va a Brescia e Ida appena ha il giorno libero va in Campania. Entrambi hanno gli occhi dell’amore e hanno deciso di trascorrere le festività natalizie insieme, anche se spesso non riescono a conciliare i loro impegni. Per questo la signora condivide una loro foto con un messaggio molto romantico.

Ida ha ricevuto il vero amore del Natale quest’anno, ma i fan romantici dello spettacolo sperano che possa trovare anche un anello sotto l’albero.