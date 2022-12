Fabio de Luigi, sapete chi è la moglie? È stupenda, ma non è Italiana

Oggi Fabio De Luigi è uno degli ospiti di Mara Venier a Domenica In. In molti ignorano che il comico e attore è sposato da oltre vent’anni con una donna non italiana. Dovremmo indagare sulle circostanze del suo incontro con questo individuo

La puntata speciale natalizia di ‘Domenica In’ è incentrata su di lui. Mara Venier, a causa del suo atteggiamento positivo nei confronti del coronavirus, ha dovuto spostarsi dalla sua residenza. Tutto sembrava essere a posto per registrare la puntata speciale di venerdì, la Venier era a casa e gli ospiti erano in studio a Roma.

Nella tarda mattinata di venerdì, invece, la clamorosa notizia è stata che la Venier era stata guarita ‘a tempo di record’ e, di conseguenza, ha potuto frequentare regolarmente gli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Tra gli ospiti di oggi anche Fabio De Luigi. Attualmente sta promuovendo il suo prossimo film, “Tre di troppo”, in cui ha anche recitato e diretto. È la storia di una coppia senza figli che, un giorno, sono diventati genitori di tre figli. Il film uscirà il 1° gennaio nelle sale italiane. Come è tipico, attori e registi appariranno in televisione per essere intervistati e allo stesso tempo promuovere il loro sforzo cinematografico. In realtà, Fabio De Luigi è un padre devoto di due figli: Dino (nato nel 2007) e Lola (2011).

Fabio De Luigi ha avuto l’opportunità di lavorare con donne attraenti nel corso della sua carriera

Molti ricordano ‘Love bugs’, scena in cui l’attore divideva il letto con Elisabetta Canalis, oggettivamente una delle donne più belle d’Italia degli ultimi cinquant’anni. Nonostante questo, sua moglie non è mai stata invidiosa dei suoi colleghi.

Si chiama Jelena Ilic, ha il doppio passaporto serbo-croato, però ha lasciato la Croazia in giovane età e si è trasferita in Italia. Ha modellato brevemente. Non si sa oggi che svolga i compiti che svolge. Hai incontrato Fabio De Luigi a una cena nel 1998, da allora i due non si sono più lasciati.

Dopo nove anni di matrimonio è nata la loro prima figlia e nel 2011 anche la loro prima figlia. Discutiamo di tutto, anche di decisioni professionali. È una donna forte e sicura di sé, secondo l’ex star di ‘Mai dire gol’ qualche tempo fa. Si sa molto poco della loro relazione: sono estremamente riservati e nessuno dei due è su Instagram. I bambini sono ancora minorenni e in rete si trovano poche foto di loro. Luigi De Luigi sembra non avere alcun interesse per la sua vita personale e si accontenta della sua relazione (mai sposata) che è anche bellissima: l’ex modella serbo-croata.