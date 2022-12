Ida Platano al settimo cielo, cosa le ha regalato a Natale Alessandro? Davvero senza parole….

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Alessandro e Ida Platano. La coppia ha lasciato Uomini e donne da circa un mese ma la loro relazione sembra aver preso già la giusta dritta. I due sono davvero innamorati e pare abbiano molti progetti in vista.

Ovviamente, vista la loro lontananza per queste festività si sono dovuti dividere ma nello stesso tempo non sono mancati pensieri e telefonate. Siete curiosi di sapere cosa le ha regalato l’imprenditore alla bella bresciana?

Ida e Alessandro dopo Ued la favola continua

Ida e Alessandro sui social condividono tutto. Nei giorni scorsi la bella parrucchiera ha trascorso qualche giorno a Salerno assieme al suo amato. I due sono apparsi davvero felici e sereni, tra serate in compagnia e passeggiate romantiche per il lungo mare.

Finalmente le luci, aveva fatto sapere Ida ad Alessandro. Ogni anno, infatti, in vista delle festività natalizie il sindaco della città organizza le cosiddette Luci d’artista considerate le più belle d’Italia.

Dopo aver lasciato il parterre di Uomini e donne, nonostante qualche dubbio iniziale da parti di molti, la Platano e Vicinanza sono stati capaci subito di smentire qualsiasi voce. A ricredersi sulla coppia anche Armando Incarnato che guardandoli da vicino e vivendoli ha confermato che sono davvero persi l’uno per l’altro.

Alessandro sorprende Ida con un regalo di Natale particolare

Ida e Alessandro continuano a vivere la loro storia. La coppia ha trascorso il Natale separati per via dei loro impegni lavorativi ma in queste ore la Platano lo ha raggiunto a Salerno. Nello stesso tempo, però Vicinanza non ha potuto non mandarle un regalo, facendole un dono davvero molto particolare.

Si tratta di un regalo unico e che l’ha resa davvero felice come si può vedere dallo scatto postato su Ig. Alessandro le ha fatto recapitare una scatola rossa con all’interno qualcosa di magico. Il giovane imprenditore salernitano ha ben pensato di regalarle una foto della sua nipotina. Uno scatto piccolo da mettere sull’albero... Ida non ha nascosto l’emozione