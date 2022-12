Alessandro sorprende ancora Ida con un regalo extra lusso, lei : “Sei un pazzo”

Dopo tanta sofferenza per Ida Platano finalmente è arrivato quel principe azzurro che tanto desiderava. La parrucchiera bresciana infatti ha davvero voltato pagina dopo la storia con Riccardo Guarnieri guardando al futuro solo con Alessandro.

Nonostante il ragazzo è molto più giovane di lei, l’imprenditore salernitano è davvero un ragazzo con la testa sulle spalle e sa come renderla felice.

Alessandro e Ida, la favola continua: lei ora a Salerno

Ogni suo gesto, ogni sua attenzione è davvero luce per gli occhi della bella bresciana. Nessuno credeva in loro due eppure, da circa due mesi stanno vivendo una favola. Alessandro le ha già portato a conoscere i suoi genitori e non vede l’ora un giorno di poter vivere assieme.

Uno dei desideri di Vicinanza è anche quello di poter allargare la famiglia. Alessandro infatti desidera tanto avere un figlio, e anche Ida, nonostante è già mamma. La lontananza per Ida e Alessandro non sembra più essere un problema dato che ad oggi riescono ad incastrare benissimo i loro impegni e week end. Il giorno di Natale purtroppo sono stati lontani ma oggi è già tempo di partenze. La Platano è da poco arrivata a Salerno.

Alessandro sorprende Ida con un viaggio da sogno

Nei giorni scorsi però data la non possibilità di vedersi Alessandro ha fatto recapitare un regalo a Ida nel suo salone. La parrucchiera è stata ripresa da una sua collaboratrice dove si vede aprire una scatolina rossa. Ida una volta aperta è rimasta senza parole, davanti a lei due biglietti. Hai pronto il costume? ha scritto Alessandro.

Lei è rimasta di stucco e emozionata ha detto: Sei un pazzo. Nello stesso tempo, Ida ha mostrato il suo cellulare dove lui le ha mostrato lo screen di due biglietti aereo per Miami. Insomma, quale regalo migliore se non una bella settimana di relax per due in una delle località più gettonate dai vip.