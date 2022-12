GF Vip 7, Chi esce stasera oltre a Luca Salatino?

La puntata del 26 dicembre del Grande Fratello Vip 7 è di grande importanza, non solo perché sarà la finale nel 2022. Diversi Vipponi dovrebbero lasciare la residenza, insieme a Luca Salatino, è probabile che abbandonerà la competizione

Nelle scorse ore su Twitter è scoppiata una polemica che coinvolge Luca Salatino, nei panni del carnefice, e Oriana Marzoli, la vittima. Da tempo l’ex tronista di Uomini e Donne è nelle discariche.

La nostalgia di casa sarebbe troppa e forse a Natale, quando le persone sono separate dalle loro famiglie e dai loro amici, il peso dei pensieri malinconici è troppo. Oriana Marzoli ha tentato di tirarlo su di morale, lo ha chiamato più volte “Soraio”.

Purtroppo il sarcasmo della Marzoli non è stato ben accolto dalla sua coinquilina, che ha letteralmente impedito a Oriana di toccarla, quasi spingendola e chiedendole di smetterla di chiamarlo subito così, per poi uscire dalla cucina.

La maggioranza degli utenti di Twitter ha sostenuto in modo schiacciante Marzoli, e non ha apprezzato la risposta stizzita dell’ex tronista. Quasi sicuramente sarà questa la polemica finale del Grande Fratello Vip 7 con protagonista Salatino. L’ex conduttore di Uomini e Donne questa sera, salvo clamorosi ribaltamenti, lascerà l’aula, come ha già annunciato di voler fare.

Non solamente Luca Salatino: chi altro uscirà dalla casa

Chi ha la memoria lunga ricorderà che Spinalbese, quando fu nominato, chiese al pubblico di votare contro perché voleva andarsene. Successivamente, ha rivelato che avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico su una ciste, ma finora non ha rivelato se o quando sarà ricoverato in ospedale.

Quando uscirà, lo farà per sempre o tornerà in ospedale solo per la durata dell’operazione e il suo completamento? Molti credono che Antonino tornerà a Cinecittà, per ora Antonino è il vippone che ha realizzato più sequenze dinamiche. L’azienda offre anche una serie di altri vantaggi, tra cui l’assicurazione sanitaria, le ferie pagate e il rimborso delle tasse scolastiche.

Stasera, secondo indiscrezioni diffuse su Twitter, partiranno anche Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Entrambi sembrano a disagio in casa e nelle ultime settimane sono diventati oggetto primario di liti e polemiche. Possibile che ne sia responsabile la stanchezza psicologica dopo tre mesi in questo particolare ambiente? Sembra che entrambi partiranno stasera, decidendo di non rinnovare l’accordo.

Discorso a parte per quanto riguarda Dana Saber: appena entrata in casa ha iniziato a litigare con lei e ha insultato più di una concorrente. Ha anche descritto Vladimir Putin come il suo “uomo perfetto”. La punizione era troppo severa? Sì, è probabile che sia così, ma se questa è la prima volta, puoi essere certo che ci saranno altre uscite discutibili, di conseguenza, la tua esperienza con lei potrebbe essere limitata.