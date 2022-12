Emma Marrone, Sanremo 2023, sarà presente ma in modo completamente differente: “Ci sto lavorando”

Emma Marrone si prepara al prossimo Festival di Sanremo. Dopo aver partecipato al concorso come conduttrice e concorrente, quale sarà il suo ruolo quest’anno?

La tigre del Salento, una delle studentesse diplomate alla scuola di Maria de Filippi, ha una consistente esperienza per quanto riguarda il palcoscenico dell’Ariston. Ha partecipato alla gara tre volte. Uno di questi album ebbe successo, Non è l’inferno, ricevette l’ambita medaglia d’oro. Ha partecipato al suo primo concorso Modà nel 2004, classificandosi seconda.

L’anno scorso è tornata con una canzone che celebra la forza e la bellezza dell’essere donna. Carlo Conti ha voluto che accompagnasse Arisa nelle vesti di co-conduttrice e Achille Lauro, come sua compagna in uno dei suggestivi quadri.

Credi che sia del tutto estranea all’evento che Amadeus ha condotto anche quest’anno con Gianni Morandi? Emma Marrone tiene informati i suoi followers su un’importante impresa che la vedrà protagonista in prima linea. Su Twitter e Instagram gli aggiornamenti più frequenti sulla sua formazione.

Emma Marrone a Sanremo 2023: come sarà? Non ci aveva mai provato prima

Emma Marrone è attualmente nel Salento. Si è unita alla sua famiglia per il periodo natalizio e sta documentando i suoi fan su tutto ciò che sua madre sta preparando per lei, principalmente cibo in molteplici forme.

In questo periodo la donna è alle prese con un compito impegnativo che dovrà portare a termine durante il prossimo Festival di Sanremo, che inizierà il 7 febbraio. Non parteciperà al concorso, né servirà come ospite o co-conduttrice per una serata. Hai compreso il ruolo che ricoprirà come una delle protagoniste primarie di questa attesissima edizione?

È più coinvolta che mai con Fantasanremo, il gioco online che permette di scommettere sul gradino più alto del podio. A quanto pare, all’artista mancano i baudi, ovvero la valuta virtuale necessaria per scommettere su artisti ritenuti di successo.

Sta twittando sui vari calcoli che sta eseguendo per realizzare il suo design ideale. Marrone non ha intenzione di rinunciare alla sua ricerca ed è più determinata che mai nel suo obiettivo. Riuscirà a difendere con successo il suo titolo e tornare ad essere la protagonista indiscussa dell’evento?