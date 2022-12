Il Paradiso delle signore trama 29 dicembre: Vito scopre tutto, Tancredi spiazza

La trama della puntata del 29 dicembre del Paradiso delle signore rivela che Roberto sarà molto preoccupato in quanto il suo segreto è venuto allo scoperto. La sua principale preoccupazione risiede in quello che possa pensare Gemma di lui.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Matilde e Vittorio saranno sempre più complici, Tancredi, però, compirà un gesto che lascerà tutti senza parole. Vito, dal canto suo, scopre tutto quello che Maria ha combinato insieme ad Irene.

Vito scopre tutto al Paradiso delle signore

Nella puntata del 29 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Roberto sarà molto preoccupato. L’uomo teme che Gemma possa pensare male di lui dopo che è emersa la relazione che lui ha con Mario Oradei. Per contro, invece, la ragazza è assolutamente felice per lui. Durante una situazione piuttosto complicata, infatti, la protagonista interverrà in sostegno di Landi. Successivamente, poi, Roberto e Mario si metteranno in una situazione piuttosto complicata che potrebbe rivelarsi molto pericolosa per loro.

Alfredo e Vito, intanto, hanno scoperto dell’uscita a quattro in cui si sono cimentate Irene e Maria. Il secondo rimarrò profondamente deluso dalla ragazza, al punto da sfogarsi duramente con Armando. Il giovane non credeva minimamente che la stilista potesse accettare di uscire con un altro ragazzo mentre era impegnata nella sua conoscenza. Questo, dunque, comprometterà il loro rapporto?

Trama 29 dicembre: colpo di testa di Tancredi

Al Paradiso delle signore, intanto, anche nella puntata del 29 dicembre continuerà la lotta intestina tra Adelaide e Umberto. La contessa ha tutte le intenzioni di soffiare l’affare a Guarnieri. A tal riguardo, si informerà sulla cifra che il commendatore è pronto a spendere per acquisire Palazzo Andreani. La donna sarà disposta ad andare fino in fondo per vendicarsi del suo rivale?

In merito a Vittorio e Matilde, invece, vedremo che i due saranno sempre più complici. La coppia ha deciso di viversi appieno il loro sentimento senza voltarsi indietro e senza farsi troppe paranoie. Solamente il tempo sarà in grado di rivelare se la loro storia possa essere destinata a qualcosa di più oppure no. I due, intanto, si troveranno in procinto di partire per faccende lavorative. Inaspettatamente, però, Tancredi darà luogo ad una mossa sorprendente, la quale lascerà i due protagonisti della soap senza parole. Di che cosa si tratta?