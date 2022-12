GF Vip, staff di Nikita asfalta Luca Onestini: scoppia la bufera (FOTO)

In questi giorni ci sono stati degni scontri molto accesi al GF Vip tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. I due se ne sono dette di tutti i colori ed hanno cominciato ad attaccarsi reciprocamente, fino ad arrivare a pronunciare parole molto forti.

Lo staff di Nikita, allora, ha sentito il bisogno di intervenire sui social e di chiarire, una volta per tutte, come stiano le cose. Le persone che gestiscono l’account della Pelizon sono state davvero molto dure. Vediamo cosa hanno detto.

Lo scontro tra Nikita e Luca degenera al GF Vip

Nikita Pelizono e Luca Onestini hanno avuto degli scontri nella casa del GF Vip. Tutto è nato nel momento in cui la modella ha scoperto che Luca ha fatto delle confessioni sul suo conto a Sarah. Nello specifico, Onestini ha detto alla Altobello che la Pelizon avesse parlato male di lei. La cosa ha sollevato un bel po’ di polemiche nella casa, al punto da arrivare a generare degli scontri davvero infuocati.

Luca, insieme ad altri concorrenti, hanno cominciato a sparlare di Nikita e a mettersi contro di lei. Questo atteggiamento adoperato da molti concorrenti del GF Vip sta cominciando a stancare i telespettatori. In molti, infatti, ritengono che si stia praticando bullismo ai danni di Nikita. Per tale motivo, lo staff della modella ha deciso di intervenire sui social per difendere la ragazza. Chi gestisce il suo account ci ha tenuto ad esordire dicendo che i telespettatori fossero pienamente consapevoli di tutto quello che accade in casa, pertanto, sanno tutto quello che alcuni concorrenti stanno dicendo alle spalle della Pelizon.

Lo staff di Nikita sbotta contro Onestini

Nel corso dello sfogo, poi, i membri dello staff di Nikita hanno continuato ad attaccare Luca ed altri concorrenti del GF Vip che ultimamente stanno davvero esagerando. Nello specifico, tali persone hanno posto l’accento sul fatto che, manipolare altri concorrenti e issarli contro una singola persona è bullismo. Far passare una donna per matta è un gesto davvero ignobile. Lo sfogo, poi, è andato anche alla tv in generale.

Lo staff, infatti, si è chiesto come certi personaggi fossero ben accetti nel mondo della tv assumendo atteggiamenti così deplorevoli. Al momento lo staff gli autori di questo intervento hanno preferito non aggiungere altro, tuttavia, non è escluso che se la situazione dovesse peggiorare ci saranno delle conseguenze ben più dure. Il pubblico, intanto, è quasi tutto schierato dalla parte della Pelizon.