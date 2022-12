Oroscopo 28 dicembre 2022: Ariete in gabbia, Bilancia distaccati

Le previsioni dell’oroscopo del 28 dicembre esortano i Gemelli ad agire in amore. I Sagittario, invece, sono sulle montagne russe dei sentimenti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Avete come la sensazione di essere in gabbia. I rapporti sentimentali troppo opprimenti non faranno altro che rendervi particolarmente nervosi e agitati. Cercate di mettere le cose in chiaro sin dal primo momento.

Toro. Secondo l’oroscopo del 28 dicembre, dovete osare un po’ di più. I presupposti sono ottimi, soprattutto dal punto di vista professionale, ma la cosa importante è essere presenti mentalmente.

Gemelli. Giornata molto intensa per quanto riguarda i sentimenti. Ci sono buone notizie in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Cercate di cogliere al volo certe occasioni, anche solo per fare un’esperienza e poi con calma pensate al vostro futuro.

Cancro. Oggi vi sentite in forma. Dopo aver vissuto degli alti e bassi, adesso finalmente potete tirare un sospiro di sollievo. Anche dal punto di vista professionale dovreste sentirvi un po’ più leggeri. Approfittatene per stare in famiglia.

Leone. Vi sentite un po’ incerti sul da farsi. Sia in amore sia nel lavoro è necessario fare un po’ di chiarezza. Non perdete tempo in chiacchiere e cercate di essere sempre pronti a mettervi in gioco e a dimostrare quanto valete.

Vergine. Giornata proficua sul lavoro. Se voi, come tanti, non siete andati in ferie in questo periodo, approfittatene per smaltire del lavoro arretrato. Al contempo, però, concedetevi qualche momento di relax in compagnia delle persone care.

Previsioni astrali 28 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ distaccati in questo periodo. Avete come la sensazione di non essere in grado di provare amozioni. Non temete, dovete solo aspettare che capiti qualcosa di davvero toccante per capire che la vostra umanità è sempre al suo posto.

Scorpione. ottimo momento per trascorrere del tempo in famiglia e con le persone care. Le previsioni dell’oroscopo del 28 dicembre vi invitano ad essere un po’ più risoluti e a prendere di petto certe situazioni.

Sagittario. I nati sotto questo segno sono sulle montagne russe dei sentimenti. Siete un po’ indecisi su alcune decisioni, specie per quanto riguarda l’amore In questo caso, però, c’è poco da pensare. Seguite l’istinto.

Capricorno. Non perdetevi in chiacchiere. Questo è il momento in cui è necessario agire. Sia in amore sia nel lavoro dovete essere risoluti. Cercate di mettere da parte l’orgoglio e di recuperare un rapporto in crisi se ci tenete davvero.

Acquario. Giornata un po’ controversa. Ci sono molte cose a cui badare e potreste andare in confusione. Ad ogni modo, l’aiuto di una persona cara potrebbe rendere il vostro umore decisamente migliore.

Pesci. Essere indecisi è sempre stata una prerogativa del vostro carattere. Cercate di non temporeggiare troppo, soprattutto con le proposte che riguardano la sfera professionale. In questo momento vige il detto carpe diem.