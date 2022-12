Gravidanza a rischio per Beatrice Valli: l’ex di Uomini e Donne fa un’amara confessione

Beatrice Valli è in attesa del suo quarto figlio, ma questa gravidanza sta riscontrando delle problematiche piuttosto importanti. Nel corso di uno sfogo su Instagram con i suoi fan, l’ex volto di Uomini e Donne si è trovata a dover fare una confessione piuttosto amara.

Nello specifico, infatti, la protagonista ha ammesso che il suo ginecologo ha riscontrato nelle anomalie riferite all’utero. Per tale motivo, la Valli è stata obbligata ad un riposo assoluto. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

I problemi che sta avendo Beatrice alla sua quarta gravidanza

In queste ore, Beatrice Valli ha rivelato ai suoi fan di avere dei problemi con la gravidanza. La giovane aspetta il quarto bebè, si tratta della terza femmina consecutiva avuta dal suo rapporto con Marco Fantini. Stavolta, però, pare ci siano dei problemi. Prima di Natale, infatti, la giovane ha effettuato delle visite di controllo dal suo ginecologo, le quali hanno dato degli esiti alquanto preoccupanti.

Il dottore, infatti, ha notato un’anomalia nell’utero di Beatrice. In particolare, esso pare essersi parecchio ristretto. Si tratta di u fenomeno che può capitare, specie quando si sono sostenute parecchie gravidanze. Ad ogni modo, la situazione non è assolutamente da sottovalutare. Il medico, infatti, ha informato Beatrice circa il fatto che questa situazione potrebbe portare a dei rischi piuttosto importanti, per tale motivo, deve stare in assoluto riposo.

Cosa deve fare la Valli e cosa succederà in futuro

Beatrice Valli ha spiegato che, per i prossimi 15 giorni, dovrà essere a totale riposo onde evitare ulteriori complicazioni alla sua gravidanza. Trascorso tale lasso di tempo, poi, dovrà fare una nuova visita dal ginecologo e si deciderà il da farsi. Il medico, infatti, potrebbe consigliarle di continuare a riposare fino al termine della gravidanza, oppure potrebbero anche essere presi dei provvedimenti diversi.

L’ex volto di Uomini e Donne, chiaramente, non ha potuto fare a meno di mostrare un bel po’ di dispiacere e di rammarico per la faccenda. Tuttavia, ci ha tenuto ad essere ottimista. La ragazza, infatti, ha voluto vedere il lato positivo della cosa. Ci sono donne che riscontrano questo problema sin dalla prima gravidanza. Nel suo caso, invece, il tutto si è verificato alla quarta, pertanto, non può non ritenersi comunque fortunata. Inoltre, a supportarla c’è anche il suo Marco, il quale sta facendo di tutto per non far stancare sua moglie.