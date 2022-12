GF Vip, Alfonso Signorini commette una clamorosa gaffe in diretta: la Salemi lo riprende stizzita

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una diretta che possiamo dire si è presentata ricca di colpi di scena con tante novità e anche eliminazioni.

Ad abbandonare il programma è stato Luca Saladino, che si è detto stanco di questa avventura. Fin dai primi minuti della diretta però a colpire in modo particolare il pubblico a casa, Alfonso Signorini che è apparso confuso e distratto più volte.

Alfonso Signorini commette una serie di gaffe in diretta

Il web come sempre molto attento alle dinamiche e a tutto ciò che succede nel reality non ha potuto non notare alcune stranezze commesse dal conduttore. Fin dall’inizio della puntata Alfonso ha commesso molte gaffe che non sono passate inosservate.

La prima riguarda proprio Soleil dove in collegamento con i ragazzi al posto di dire che Sonia Burganelli era assente ha fatto che Soleil era in vacanza e in questo modo ha subito fatto capire ai concorrenti che la ragazza aveva preso il suo posto. Ma non è tutto, più o meno lo stesso ha fatto anche con Pierpaolo.

Al posto di chiamarlo Pierpaolo Giulia Salemi gli ha fatto notare di averlo chiamato Paolo. Clamorosa poi la bruttissima figura fatta con Milena Miconi. Durante il video degli auguri di Natale da parte dei familiari, per Milena sono arrivati quelli del suo amico Gerry Calà e del marito con le figlie.

Terminata la clip Alfonso ha detto all’attrice “Cara volevo dire che tuo marito somiglia molto a Calà”. Ovviamente la risposta della Miconi è stata: Ma vedi che tra gli auguri c’era anche Gerry. Alfonso sembrava non capisse, tanto che più volte ha detto scusa ma perchè è lui tuo marito? Cosa centra Gerry? Insomma, una serie di figure che hanno scatenato il web.

Il popolo della rete scatenato

Quella di ieri sera è stata davvero una puntata molto divertente anche se sotto alcuni aspetti in rete molti utenti si sono chiesti il motivo di tanta confusione da parte di Alfonso. Qualcuno ha insinuato che fosse ancora “brillo” da Natale altre invece hanno detto che forse conduce ma non gli interessa nulla dei suoi concorrenti.