GFVip, scandalo televoto truccato: scatta la protesta dei fan “Facciamo girare lo schifo” (FOTO)

Scandalo televoto truccato nel programma di Alfonso Signorini

Ieri sera è andata in onda la 25ima puntata del Grande Fratello Vip, una serata nel corso della quale i telespettatori hanno avuto da ridire persino più del solito riguardo alla produzione del reality di Canale 5.



Dopo aver introdotto Soleil come opinionista al posto di Sonia Bruganelli Alfonso Signorini ha aperto la serata con un blocco interamente dedicato al Natale, che i vipponi hanno vissuto chiusi all’interno della casa.

Da qui una serie di gaffe che non sono passate inosservate e hanno fatto scatenare il popolo della rete. Ma non è tutto, nel corso della diretta abbiamo assistito anche alla fase finale del televoto, che ha visto come preferita Antonella Fiordelisi. Cosa per tutti al quanto strana!

Televoto truccato al GFVip? Cosa non convince il pubblico

Gli autori ieri hanno voluto far credere ad Edoardo che Antonella Fiordelisi sarebbe stata l’eliminata della serata. Antonella Fiordelisi ha infatti dovuto affrontare il televoto della serata con Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Antonino Spinalbese, ma si trattava di una votazione da parte del pubblico per la scelta del preferito, non dell’eliminato.

Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi sono così state invitate in studio, convinte di essere ad un passo dall’eliminazione. La vittima dello scherzo, Antonella Fiordelisi, è in realtà per l’appunto risultata la preferita. Una vittoria che però ha lasciato in molti con diversi dubbi.

Si perchè era scontato che la preferite fosse la venezuelana e non la salernitana, come d’altronde riportavano molti siti ufficiali. Infatti, da qui è subito partito l’hashtag #televototruccato, che è diventato virale.

Secondo molti utenti di Twitter, qualcosa è stato cambiato per dare la possibilità ad Antonella di farla diventare preferita mandando poi Oriana al Televoto. Infatti, a confermare le opinioni del pubblico anche il sito Biccy che fa notare come in pochi avessero notato la Fiordelisi.