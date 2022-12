Alfonso Signorini una gaffe dietro l’altra al GF Vip: lo spoiler involontario e non solo

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Alfonso Signorini ha commesso una gaffe dietro l’altra. Il conduttore sembrava totalmente stralunato, al punto da commettere errori a raffica.

Il pubblico da casa, chiaramente, ha notato il comportamento alquanto distratto del conduttore, al punto da sollevare una grossa polemica sui social. Vediamo nel dettaglio quello che è accaduto.

Le gaffe di Alfonso Signorini al GF Vip

Se dovessimo riassumere la puntata di ieri del GF Vip in poche parole, potremmo dire che è stata caratterizzata da innumerevoli gaffe di Alfonso Signorini. Il conduttore ha cominciato la puntata annunciando ai concorrenti che Sonia Bruganelli fosse assente e che, al suo posto, fosse arrivata una nuova opinionista. Peccato, però, che nel fare questo annuncio, Alfonso abbia chiamato Sonia Soleil. Il volto di Luca Onestini, infatti, si è subito gelato, in quanto il ragazzo aveva capito tutto.

Anche in studio, infatti, si è notato un palese imbarazzo che ha lasciato tutti interdetti. Successivamente, allora, il conduttore si è corretto ed ha pronunciato l’annuncio nel modo giusto ma, ormai, era troppo tardi. Come se non bastasse, poi, in seguito ha commesso anche un altro errore alquanto grossolano. Stavolta, però, la destinataria della gaffe è stata Milena Miconi.

Il conduttore totalmente in panne durante la puntata: web protesta

In particolare, il presentatore ha mandato in onda gli auguri che i vari vip avevano ricevuto per Natale dai loro familiari. Una volta giunto il turino di Milena Miconi, è andato in onda un filmato in cui, in un primo momento, fosse presente Jerry Calà. Successivamente, poi, c’era anche un messaggio rilasciato dal marito della showgirl e dai suoi figli. Alfonso Signorini, però, ha commesso una grande gaffe al GF Vip.

Nello specifico, infatti, ha scambiato Jerry Calà per il marito di Milena. Lei, colta dall’imbarazzo, ci ha tenuto a precisare al conduttore di essere in errore e lui è sembrato piuttosto stralunato. Lui stesso, infatti, ha ammesso di non aver capito nulla. Infine, poi, Alfonso ha sbagliato anche il nome di Pierpaolo Pretelli. Nell’annunciare il suo ingresso in studio, infatti, lo ha chiamato Paolo e Giulia Salemi non ha esitato minimamente a redarguire il presentatore in maniera anche un po’ innervosita. Insomma, a quanto pare, ieri Signorini aveva la testa da un’altra parte, forse ancora nel clima festoso di Natale.