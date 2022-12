Paola Caruso torna a parlare del figlio: dettagli sulla malattia e duro sfogo (FOTO)

In questi giorni, Paola Caruso ha spiazzato i suoi fan raccontando di un grave problema che ha colpito suo figlio Michelino. La donna ha ammesso di essere stata costretta a rientrare anticipatamente dalla sua vacanza a Dubai a causa di problematiche alquanto serie.

La showgirl, però, è troppo affranta dal dolore, pertanto, non ha voluto raccontare molti dettagli sulla faccenda. In queste ore, però, è tornata a parlare della questione ed ha fatto delle nuove confessioni.

Le nuove confessioni di Paola Caruso sul figlio Michelino

Il figlio di Paola Caruso ha un grave problema che sta preoccupando molto la donna e, naturalmente, tutti i suoi cari. Un po’ di giorni fa, la showgirl ha esordito su Instagram con un post che nessuno si aspettava. Nello specifico, la donna ha detto che suo figlio Michelino avesse avuto un grosso incidente, al punto da spingerla ad interrompere subito le sue vacanze. La donna non ha dato molte spiegazioni.

Da poco, però, Paola Caruso ha fatto delle nuove confessioni. La showgirl è tornata con un commento sul suo profilo Instagram in cui ha svelato che suo figlio ha un gravissimo problema di salute che, purtroppo, esiste ancora ora. Con queste parole, dunque, Paola ha specificato di non essere ancora riuscita a risolvere la situazione in meglio, pertanto, continua ad essere profondamente provata e preoccupata.

Lo sfogo di Paola contro gli hater

In seguito, però, Paola Caruso ha voluto fare anche un’altra confessione, ancora più amara, su suo figlio. In questi giorni, infatti, in molti le sono stati vicini con messaggi di appoggio e di sostegno. Tuttavia, c’è stata anche una porzione di utenti del web che, invece, l’ha presa di mira e attaccata, probabilmente accusandola di voler spettacolarizzare la situazione. Paola, chiaramente, è rimasta indignata da simili accuse.

Per tale ragione, all’interno del post in questione in cui ha parlato del problema di salute di suo figli, ha anche aggiunto una risposta a tutti gli hater, che non stanno mostrando sostegno neppure in un momento così difficile. A tal riguardo, ha esortato tutte le persone insensibili a vergognarsi del modo in cui stanno affrontando la situazione. Adesso, dunque, non resta che attendere il momento in cui la Caruso si sentirà pronta a condividere con i suoi fan qualche dettaglio ulteriore sulla malattia che ha colpito suo figlio inaspettatamente.