Guendalina Tavassi sbugiarda il GF Vip: “Vorrei che tutti sapessero che…”

La puntata di ieri sera del GF Vip ha lasciato dietro di sé degli strascichi piuttosto forti. Nello specifico, infatti, in molti non hanno apprezzato la vittoria di Antonella Fiordelisi come preferita del pubblico da casa e sulla faccenda è intervenuta soprattutto Guendalina Tavassi.

La sorella di Edoardo, infatti, non ha potuto fare a meno di intervenire facendo delle rivelazioni davvero compromettenti sugli autori del programma. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Lo sfogo di Guendalina Tavassi contro il GF Vip

Guendalina Tavassi si è duramente scagliata contro il GF Vip dopo la messa in onda di ieri. La donna, infatti, non ha affatto apprezzato al vittoria di Antonella Fiordelisi come preferita del pubblico da casa. Lo sfogo di Guendalina, però, non è stato riferito solamente al rammarico per l’esito del televoto. La donna, invece, ha posto l’accento sul fatto che qualcosa fosse stato truccato.

Fino al giorno prima, infatti, sul web i sondaggi davano come preferita Oriana Marzoli. La ragazza sembrava essere distaccata dalla sua rivale anche per un bel po’ di punti. Nel momento in cui Alfonso ha dichiarato che la preferita fosse Antonella, infatti, tutti sono rimasti assolutamente basiti. Sul web si è issata una polemica, soprattutto da parte di Guendalina. La donna, infatti, ha pubblicato anche gli screen volti a mettere in evidenza l’esito che davano i sondaggi del web.

La bomba sui bot: cosa è emerso dopo la puntata

Nel corso del suo sfogo, Guendalina Tavassi ha accusato il GF Vip di aver fatto contare nel televoto i cosiddetti bot. Si tratta di voti fake che vengono emessi in modo sproporzionato a favore di una persona. Pur di salvare Antonella, dunque, gli autori sarebbero disposti a tutto, anche a truccare il televoto. Le parole della Tavassi sono state piuttosto dure. La donna ha fatto anche un’altra confessione.

In particolare, Guendalina ha detto che vorrebbe che tutti sapessero che, in realtà, la Fiordelisi è “schifata” da tutto il pubblico da casa. La sua vittoria, dunque, sarebbe stata caratterizzata solo dalla presenza di questi cosiddetti bot. Al momento, però, la produzione del reality show non è affatto intervenuta per chiarire la faccenda e per dare una spiegazione univoca su come siano andate davvero le cose, La maggior parte del pubblico, però, appoggia la versione di Guendalina.