GFVip, caos nella notte dopo la diretta: Attilio sbotta, Luca vuota il sacco su Soleil, Dana smaschera Dayane Mello

Come accade spesso dopo ogni diretta serale i concorrenti chiudono la serata con vari litigi e bordate. Questa volta è stato il caso di Luca Onestini, Attilio Romita e Dana Saber. Questi tre durante la puntata possiamo dire sono stati i veri protagonisti dato che l’ex tronista di Ued si è ritrovato davanti la sua ex Soleil che non ha perso occasione per criticarlo.

Romita invece si è ritrovato nominato da Alberto ed infine Dana ha smascherato Dayane Mello sua storica amica…

E’ caos nella notte dopo Il GFVip: Luca vuota il sacco

Altra notte tesa al Grande Fratello Vip, come sempre accade nel post diretta in prime time su Canale Cinque. Come abbiamo visto, ieri al posto di Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista c’era Soleil Sorge, ex fidanzata di Luca Onestini. Come tutti sanno tra di loro non c’è buon rapporto motivo per cui l’incontro era atteso già da una settimana. Come ben si prevedeva, l’incontro è stato clamoroso, l’ex corteggiatrice di Ued non ha perso occasione per criticare e lanciare frecciate a l’ex.

Un atteggiamento che Onestini purtroppo ancora oggi non capisce dato che dovrebbe essere lui ad essere arrabbiato con lei. I motivi li ha spiegati lui stesso stanotte, rivelando che Soleil lo ha tradito proprio mentre si trovata a fare il GFVip 2. Dovrei essere io quello furioso e invece è lei. Qui il mondo va al contrario. Mi ha tradito lei e fa l’inca***ta? Non me ne frega nulla, che sia felice le auguro il meglio. Io nemmeno ho visto il suo GF Vip. Ero in Spagna a fare il mio reality. Nemmeno ho rilasciato un’intervista contro di lei. Non capisco perché ce l’abbia così tanto con me. Sono passati 5 anni cavolo, come mai continua in questa direzione?!

Attilio Romita contro Alberto, Dana smaschera Dayane

A perdere le staffe stanotte anche Attilio, ormai amareggiato e triste per la crisi che sta attraversando con Mimma. Il giornalista si è scagliato contro Alberto che lo ha votato per le nominations in quanto si è giustificato dicendo che è l’unico con il quale ha legato meno. Romita si è sentito tradito dall’amico e gli ha chiesto sincerità…

Infine, dopo aver visto il post di Dayane Mello nei suoi confronti anche Dana ha vuotato il sacco. La modella marocchina ha smascherato l’amica affermando che quella storia del bacio saffico era tutta una messa in scena messa in atto dalla Mello. La Saber ha raccontato che lei all’epoca non sapeva nulla e che Dayane le aveva chiesto il piacere di dire che avevano una storia nel caso in cui fosse stata contattata.