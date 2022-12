Antonella Fiordelisi vince al televoto del GF Vip, l’ex asfalta suo padre: “Figure di me…” (FOTO)

Antonella Fiordelisi è uscita trionfante dall’ultima puntata del GF Vip. Questo esito, però, ha sollevato non poche polemiche sul web. Il padre della giovane non ha esitato ad esultare per il traguardo raggiunto da sua figlia, tuttavia, c’è chi non la pensa come lui.

L’ex fidanzato di Antonella, Gianluca Benincasa, infatti, ha criticato fortemente l’atteggiamento del suo ex suocero ed ha pronunciato contro di lui delle parole davvero molto forti. Vediamo che cosa ha detto.

Il papà di Antonella Fiordelisi esulta per la vittoria della figlia, ma l’ex di lei lo asfalta

La vittoria al televoto del GF Vip di Antonella Fiordelisi ha generato molto sgomento sul web. In molti, infatti, credono che l’esito sia stato truccato per consentire alla giovane di trionfare sulla sua rivale Oriana Marzoli. Ad ogni modo, ad esultare di questo successo è stato il padre di Antonella. Stefano Fiordelisi, infatti, ha pubblicato numerosi commenti su Instagram in cui ha ringraziato tutti i fan di sua figlia e dei Donnalisi.

Il comportamento dell’uomo, però. ha fatto storcere il naso all’ex fidanzato di Antonella. Gianluca Benincasa, infatti, è intervenuto con un commento piuttosto pungente. Il ragazzo ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha esortato l’ex suocero a darsi una calmata. L’uomo, infatti, con i suoi continui commenti non sta facendo altro che rendersi ridicolo e accumulare sempre più figuracce.

Antonella avrò terra bruciata dopo il GF Vip

Secondo il punto di vista di Gianluca, infatti, Stefano sarebbe il classico esempio di padre da non seguire. L’uomo, infatti, si sta comportando come se sua figlia fosse andata in guerra, non all’interno di un reality show. Attraverso i suoi commenti ridicoli, infatti, il signor Fiordelisi pare abbia trasformato un successo mediatico in un fallimento di vita. Antonella, una volta uscita dal programma, dovrà fare i conti con la vita vera, che sicuramente sarà molto più aspra nei suoi confronti.

L’atteggiamento di Stefano non sta facendo altro che compromettere il percorso di Antonella, ostacolando la sua carriera lavorativa. Molto probabilmente, infatti, una volta terminato il GF Vip, Antonella Fiordelisi potrebbe ricevere tante porte in faccia dal punto di vista professionale. Per il momento, papà Fiordelisi non è intervenuto ulteriormente per commentare le recenti dichiarazioni pungenti dell’ex genero. Adesso, quindi, non resta che attendere per vedere in che modo evolverà questa faccenda.