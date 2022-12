GFVip, “Signorini questa volta l’hai fatta grossa” il web protesta: “Era necessaria questa umiliazione?”

Una puntata molto particolare quella andata in onda ieri sera. Già nelle prime batutte di Signorini al GFVip la rete subito si è movimentata contro di lui e contro alcune sue gaffe clamorose. Ieri sera, Alfonso è apparso confuso e molto strano, come se non stesse nemmeno conducendo la puntata.

Il popolo della rete che ovviamente è sempre attento a tutto non ha tollerato alcuni suoi atteggiamenti e subito si è scagliato contro di lui. Oltre al televoto che in tanti lo considerano truccato, per la preferenza ad Antonella, a far scatenare alcuni appassionati del programma anche uno scherzo fatto a Giulia e Pierpaolo.

Signorini nella bufera per la clip su Pierpaolo e Elisabetta

Come tutti sanno la storia d’amore tra Pierpaolo e Giulia è nata proprio all’interno della Casa del GFVip. Prima che il giovane ed ex velino si avvicinasse alla Salemi però ha avuto un avvicinamento con Elisabetta Gregoraci. Anzi, per alcune settimane non si è fatto altro che parlare di loro, ovviamente nell’edizione in cui hanno preso parte. Pierpaolo è sempre apparso molto innamorato dell’ex di Briatore mentre Elisabetta pare volesse solo giocare… Alla fine i due si sono allontanati anche se c’è stato un bacio.

Un bacio che Alfonso ha ben pensato di mandare in onda ieri sera e che non centrava assolutamente nulla. Si perchè ha fatto presente ai ragazzi che su quei salotti un’altra amatissima coppia si è lasciata andare, ovvero i due nuovi opinionisti del reality. Chiedendo alla regia di mandare un mix dei momenti più belli vissuti dai due nella Casa di Ciencittà ecco che è stata mandata una clip dove si vede Pierpaolo e Elisabetta baciarsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Una scena che non è piaciuta affatto ai fan di Giulia e Pierpaolo anche perchè durante la visione della clip la regia ha ben pensato di far vedere anche la faccia della Salemi, ovviamente imbarazzata.

Il web protesta ancora

Il web si è scatenato trovando questo scherzetto davvero di cattivo gusto sia per Pretelli che per la stessa Giulia. Che fosse uno scherzo o meno poco importa, sono stati comunque in tanti ad aver visto la scelta autoriale come una mancanza di rispetto nei loro confronti. “Dopo due anni siete solo dei pagliacci!”, “A na certa è vergognoso”, “Non conoscete proprio il significato della parola rispetto”: questi sono solo alcuni dei tweet apparsi in merito.