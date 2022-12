Oroscopo 29 dicembre 2022: Toro demotivati, novità in amore per Scorpione

Le previsioni dell’oroscopo del 29 dicembre vedono gli Ariete alla ricerca di certezze. I Capricorno avranno una giornata produttiva sul lavoro

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Spesso vi fare prendere dall’irascibilità e finite per commettere degli errori. In amore e nel lavoro è importante trovare sempre una quadra. Andare all’avventura può andare bene all’inizio di un rapporto, ma poi ci vogliono certezze.

Toro. Se le cose non sono andate esattamente per il verso giusto, non dovete abbattervi. In amore è importante mostrarsi sempre ottimisti. Non perdetevi in chiacchiere e andate dritti al punto nel lavoro.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 29 dicembre vi invitano ad essere ligi sul lavoro. Una persona proveniente dal vostro passato potrebbe scombussolare il vostro percorso di vita. Cercate di mantenere la calma.

Cancro. Siete persone capaci e piene di voglia di fare. Talvolta, però, potreste impelagarvi in questioni troppo più grandi di voi. Cercate di non lasciarvi prendere troppo dall’emotività e ragionate con criterio sulle prossime mosse da fare.

Leone. Non bisogna essere troppo pretenziosi. Nella vita è importante comprendere i propri limiti e provare nel caso a superarli in maniera graduale. Cercate di essere un po’ più determinati.

Vergine. Ci sono delle novità in arrivo sul lavoro. Entro la fine dell’anno potrebbe arrivare qualche g4ratifica o qualche riconoscimento per il vostro impegno e la vostra collaborazione. Godetevi questo piccolo successo.

Previsioni 29 dicembre 2022 da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo momento la vostra principale priorità riguarda il lavoro. Allo stesso tempo, però, è necessario tenere gli occhi ben aperti per quanto riguarda l’amore. A furia di trascurare, infatti, potrebbero esserci ripercussioni.

Scorpione. I nati sotto questo segno stanno per vivere una fase di cambiamenti per quanto riguarda la sfera sentimentale. Cercate di tenere gli occhi ben aperti e di interrogarvi in maniera seria su quello che cercate dal vostro futuro.

Sagittario. L’oroscopo del giorno 29 dicembre denota un momento un po’ controverso. Cercate di essere più determinati in amore e non lasciatevi condizionare dal pensiero che potrebbero avere le persone a voi vicine.

Capricorno. Giornata molto produttiva nel lavoro. In questo periodo ci sono molte cose da risolvere e faccende da gestire. Imparate ad essere un po’ più cauti, anche se qualcuno dovesse farvi arrabbiare.

Acquario. Puntate sulla qualità e non sulla quantità in tutto quello che fate. Tenete gli occhi ben aperti in amore in quanto + probabile che ci siano dei colpi di scena nell’imminente futuro. Non date nulla per scontato.

Pesci. Solamente voi siete in grado di capire quale sia la strada giusta da percorrere, pertanto, non fidatevi di quello che dicono o pensano le altre persone. Dal punto di vista professionale è necessario essere più scaltri.