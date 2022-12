Selvaggia Lucarelli come un fiume in piena: la giurata di Ballando ne ha per tutti!

Non è stata affatto un’edizione tranquilla quella appena finita di Ballando con le stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci è stato spesso al centro di polemiche e dibattiti. In particolar modo al centro dell’attenzione come sempre Selvaggia Lucarelli che si è fatta notare per i suoi modi sempre schietti e spesso offensivi.

C’è da dire però che anche la stessa giurata è stata vittima di insulti pesanti sia da parte del collega Mariotto quando l’ha chiamata scimmia ma anche da parte di Iva Zanicchi che le ha dato della tr**a. A distanza da pochi giorni dalla fine, Selvaggia ha deciso di rompere il silenzio e di dire realmente la sua su tutto ciò che è successo e succede dietro le quinte, confessando anche di aver preso in considerazione la decisione di andare via.

La giurata di Ballando si sfoga e lancia frecciatine

Selvaggia non è stata d’accordo con la vittoria di e Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, trovando la coppia molto scarsa rispetto alle altre in gara. Da qui è nata un’altra polemica ma la Lucarelli ha spiegato che per lei non ci sarebbero stati dubbi. Molte cose all’interno del talent non quadrano e pare che il ballo che è la cosa principale è passato in secondo piano.

“Piano piano ho visto il ballo sempre più in secondo piano, talmente in secondo piano che ormai di fatto non esiste più una giuria tecnica, Carolyn parla di tutto tranne che di tecnica e manda avanti Iva Zanicchi con ragioni pretestuose e ne boicotta altre scomodando il tema “emozioni”. Il resto della giuria alla mia destra ormai le va più o meno dietro. Io che ero lì per parlare di cose extra ballo sono finita a parlare di ballo, per bilanciare la situazione, perché altrimenti mi pare di essere in un reality anziché in un talent”.

La Lucarelli contro Ballando: ne ha per tutti!

La Lucarelli ha dichiarato anche che persone come Iva Zanicchi all’interno di un programma televisivo vanno anche bene però c’è un limite a lutto. Lo stesso anche per Luisella e Pasquale che hanno vinto il programma.

Secondo la giurata, quella della Costamagna e di La Rocca è stato un trionfo triste. Selvaggia poi ha concluso il suo lungo discorso parlando anche di furbate, infatti proprio la coppia è sempre passata come quella che si amava e che aveva grande feeling quando poi dal vivo se le dicevano di tutti i colori