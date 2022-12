Antonella Fiordelisi, continua la faida tra il padre e l’ex della gieffina: Stefano risponde a Gianluca

Dopo al puntata del Grande Fratello Vip come sempre gli animi si scatenano sia dentro che fuori. Questa volta la vittoria di Antonella Fiordelisi al televoto ha portato la concorrente ad essere ancora più sicura di se e meno amata agli occhi dei sui coinquilini. A sostenerla però c’è suo padre che oltre a farle da genitore pare che sia anche il suo manager.

Poche ore fa l’uomo è intervenuto dopo che l’ex della Fiordelisi gli ha lanciato una frecciatina davvero clamorosa chiamandolo pagliaccio. Ma ecco che a distanza di qualche ore è arrivata la risposta di Fiordelisi Senior..

L’ex di Antonella Fiordelisi manda una bordata al padre della gieffina

“Ma gli spiegate a quel pagliaccio che la figlia non è andata in guerra? Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti. Ha reso un successo mediatico un fallimento di vita. Riprenditi. Stai facendo la collezione di figure di me..a, quando vivrà la vita reale non ci sarà nessun televoto che la salverà. E il tuo fallimento genitoriale le avrà già chiuso le porte del suo percorso lavorativo. Sei diventato l’esempio da non seguire di un’Italia intera”, queste le paroel dell’ex di Antonella Fiordelisi scritte sul suo account ufficiale.

Parole pesanti e anche offensive verso il suo ex suocero che però possiamo dire sono stati condivise da molti utenti. D’altronde molti atteggiamenti di Antonella fanno discutere e meno male che a riprenderla c’è Edoardo.

La replica del padre di Antonella: scatta il blocco

Come detto in precedenza il padre di Antonella sicuramente sarà il primo fan della figlia ma sembra essere anche il suo agente ed investigatore. Ha molti ha dato l’impressione che come se la carriera della figlia fosse anche sua, per intendersi. Chi vuole il bene di una persona invece dovrebbe farle notare gli errori, come fa per esempio Donnamaria spesso e volentieri ormai. Dopo questo messaggio, comunque, è arrivata la reazione: il papà di Antonella ha bloccato l’ex Gianluca sul profilo di Antonella stessa. Si perchè anche quello lo gestisce lui.

Ed ecco che ancora una volta il giovane ragazzo ha replicato. “Papy Web stai facendo l’ennesima figura”, ha scritto. Continuando poi a dire che sta facendo l’ennesima figura, confermando che vuole la gestione della vita della figlia. Per lui questo non è amore ma ossessione. Voi cosa ne pensate?