Cosa sono e come trattare le lesioni cavitarie

Le lesioni cavitarie sono ferite profonde che possono coinvolgere il piano dermo-epidermico, sottocutaneo, fasciale, muscolare e perfino tendineo. Generalmente le ferite cavitarie sono una conseguenza di una situazione ulcerosa cronica ma anche di un trauma o di un atto chirurgico.

La gestione delle lesioni cavitarie è complessa e richiede generalmente l’utilizzo di medicazioni avanzate idonee al riempimento della cavità e in grado di consentire una guarigione migliore, più rapida e meno dolorosa, aumentando il livello di comfort del paziente.

Il trattamento delle ferite cavitarie

Essendo ferite croniche e fortemente essudanti, le lesioni cavitarie necessitano di un trattamento adeguato, che favorisce le giuste condizioni per una perfetta guarigione delle ferite, ovvero:

Ambiente perfettamente umido;

Assenza di essudato in eccesso;

Letto della ferita pulito e privo di residui/detriti;

Prevenzione dalla nuova formazione di biofilm.

Le soluzioni in fibra gelificante rappresentano una nuova generazione di medicazione in grado di gestire in maniera efficace le ferite croniche e ridurre notevolmente le infezioni o il tempo di guarigione, così da offrire un maggiore senso di benessere al paziente e riducendo i costi di medicazione.

Le fibre gelificanti di nuova generazione sono in grado di drenare in maniera efficace l’essudato e di ottimizzare il letto della ferita, che si presenta più pulito e privo di contaminazioni.

Medicazione gelificante Exufiber®

La gamma Exufiber® di Molnlycke offre nuove soluzioni in fibra gelificante, innovative e super efficienti per le difficoltà create dalle ferite croniche fortemente essudanti e dalle lesioni cavitarie.

La gamma Exufiber® ed Exufiber® Ag+ si presenta con medicazioni in tessuto non tessuto a base di fibre di alcol polivinilico e grazie alla tecnologia Hydrolock a contatto con l’essudato si trasformano in gel. Le fibre intrecciate sono in grado di trattenere in maniera estremamente efficiente l’essudato e di drenarlo verso una medicazione secondaria.

Exufiber Ag+, invece, contiene al suo interno minuscoli cristalli di solfati d’argento che a contatto con l’essudato di dissolvono e rilasciano ioni d’argento in grado di bloccare un’ampia gamma di agenti patogeni, di offrire un effetto antimicrobico rapido e duratura.

In entrambi i casi si previene la formazione del biofilm e si riducono i costi legati al frequente cambio di medicazione: i prodotti Exufiber, infatti, possono rimanere applicati sulla ferita fino a sette giorni se le condizioni lo permettono.

Perché scegliere Exufiber?

Numerosi sono i vantaggi della gamma di medicazioni avanzate Exufiber, tra cui:

Drenano l’essudato in maniera efficace dal letto della ferita alla medicazione secondaria, riducendo il rischio di accumulo, macerazione e fuoriuscite;

dal letto della ferita alla medicazione secondaria, riducendo il rischio di accumulo, macerazione e fuoriuscite; Sono in grado di assorbire e trattenere l’essudato anche con bendaggio.

Favoriscono la pulizia del letto della ferita grazie alla capacità dei prodotti Exufiber di promuovere lo sbrigliamento autolitico, degradare lo slough ed eliminare residui o detriti. Le medicazioni restano intatte anche durante la loro rimozione.

Che cos’è Molnlycke

Mölnlycke è un’azienda leader per la fornitura di prodotti e soluzioni mediche agli operatori sanitari, che da anni collabora con chirurghi e professionisti del settore per aiutare gli operatori sanitari a ottenere risultati clinici migliori riducendo i costi e le tempistiche.

I prodotti dell’azienda Mölnlycke sono progettati con l’obiettivo di fornire una migliore assistenza sanitaria ai pazienti, sia in ospedale che a domicilio.

