GFvip, Signorini costretto a stracciare il contratto con la Vippona: dietrofront inaspettato

Nuovo clamoroso scoop su un vippone che sarebbe dovuto entrare nei prossimi giorni in Casa. A quanto pare però un concorrente ha fatto retro Marche decidendo di non prendere più parte al programma.

Di conseguenza Alfonso si è visto costretto a stracciare il contratto e a prendere nuovo provvedimenti. Una notizia che di certo nn si aspettava Alfonso Signorini che si è visto dire no all’ultimo minuto.

Alfonso Signorini costretto a stracciare il contratto con la Vippona

Da tempo il conduttore televisivo stava provando ad ingaggiare una nota attrice italiana. Si tratta di Sandra Milo che sembra avrebbe anche detto di sì all inizio. Ora però l’ artista ha fatto sapere di non essere più pronta a varcare la famosa porta rossa del Gfvip in quanto è troppo vecchia. A breve Sandra ricordiamo compirà ben 90 anni e lo stare troppo in tempo in casa potrebbe crearle problemi.

Sandra Milo ha ammesso di aver accettato la proposta di Alfonso Signorini, che la insegue ormai da anni, ma deve dirgli per forza di no. Il GF Vip volevo farlo e avevo detto di sì ad Alfonso Signorini, ma l’assicurazione non mi copriva perché sono troppo vecchia.

Eppure le quote senior al Grande Fratello Vip non mancano mai. Sono diversi anni che Alfonso punta sugli over basta pensare a Wilma Goich, 77 anni,che stiamo vedendo adesso o Katia Ricciarelli (76) nella scorsa edizione. Non vanno poi dimenticate le partecipazioni di Barbara Alberti, 79, e Eleonora Giorgi.

Insomma al momento però non sembra che Sandra Milo sia propensa per questa esperienza che potrebbe risultare troppo pesante. Intanto, però continua il suo lavoro in televisione. Quest’anno, ad esempio, ha condotto il docu-reality di Sky Quelle brave ragazze con Mara Maionchi e Orietta Berti. Le tre hanno viaggiato parecchio per questo programma, raccontando aneddoti e confidenze. Sicuramente molti ricorderanno anche la sua presenza a l’isola dei famosi nel 2010.