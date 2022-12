Silvia Toffanin rifiuta l’invito di Amadeus a Sanremo: ora però spunta un’altra verità

E’ da ieri che non si parla d’altro. Amadeus pare avesse invitato Silvia Toffanin sul palco dell’Ariston di questa edizione come c-conduttrice ma pare che la moglie di Pier Silvio abbia rifiutato la proposta. Ma cosa c’è di vero in questa indiscrezioni? Perché Silvia ha detto no?

Silvia Toffanin dice No a Sanremo 2023

Manca più di un mese alla prossima edizione di Sanremo 2023. Ovviamente ogni giorno escono indiscrezioni che allentano il pubblico a casa e che fanno si che si parli del kermesse. Ad oggi sappiamo chi saranno i big in gara e i titoli delle loro canzoni. Sappiamo che ad affiancare Amadeus alla co-conduzione ci sarà Gianni Morandi e sospettiamo che sarà ben più di una spalla .

Sappiamo anche che le co-conduttrici già scelte sono Chiara Ferragni (due sere) e Francesca Fagnani (una sera) e sappiamo che Salmo starà sulla nave di Costa Crociere. Ora, nelle ultime ore è rispuntato il nome di Silvia Toffanin.

La moglie di Pier Silvio Berlusconi sarebbe stata scelta tra le papabili co-conduttrici. Poche ore dopo, però è già arrivata la smentita all’Ansa: “In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione.

Il retroscena sul declino dell’offerta

Il comunicato diffuso dall’Ansa e poi riportato da tutti i giornali fa sapere che Silvia avrebbe detto di No in quanto impegnata molto con Verissimo. Inoltre, avrebbe anche sottolineato che non è nemmeno interessata a quel genere di prestazioni artistiche. Insomma, una vera e propria bordata ad Amadeus.

Ma è davvero questa la verità? A tal proposito, tvblog, riporta tutta un’altra versione. Pare che l’invito alla Toffanin non sia mai stato inviato dalla Direzione Artistica di Sanremo… Insomma, al momento quindi la questione è ancora aperta.