Tina Cipollari matrimonio in vista? L’inattesa svolta nella vita dell’opinionista di UeD

La vita privata di alcuni volti del mondo dello spettacolo è un argomento che incuriosisce parecchio i fan di tali protagonisti. In queste ore, nel mirino dei gossip ci è finita Tina Cipollari, la quale potrebbe essere in procinto di dare luogo ad un nuovo matrimonio.

Ma come è balenata questa ipotesi se Tina attualmente pare sia single? Ebbene, a svelare tutto sono stati alcuni paparazzi di Nuovo i quali hanno beccato l’opinionista di Uomini e Donne in dolce compagnia. Vediamo tutto quello che è emerso.

Tina Cipollari è tornata con l’ex compagno

Matrimonio in vista per Tina Cipollari? Questa è la notizia che da un po’ di ore sta imperversando sul web. Tutto è nato nel momento in cui l’opinionista di Uomini e Donne è stata beccata in compagnia del suo ex compagno. Come tutti i fan sapranno, un po’ di tempo fa era emersa la notizia secondo cui la donna e l’imprenditore Vincenzo Ferrara si fossero lasciati.

Le cause non sono mai state rese note in quanto la donna è sempre stata estremamente reticente e misteriosa su quanto concerne la sua vita privata. In queste ore, però, è emersa una grande novità. Tina, infatti, è stata beccata a Firenze, in questi giorni che intercorrono tra Natale e Capodanno, in compagnia del suo ex Vincenzo Ferrata. I due sembravano essere piuttosto intimi e complici, cosa che ha immediatamente fatto volare con la fantasia i fan più appassionati.

Matrimonio per l’opinionista di UeD e Vincenzo Ferrara?

Ad ogni modo, questo non è tutto. Si vocifera, infatti, che il riavvicinamento tra Tina Cipollari e il suo ex Vincenzo Ferrara possa presto portare i due verso il matrimonio. Queste voci erano circolate anche quando i due stavano insieme. Tuttavia, la notizia della loro separazione sgonfiò categoricamente tutte le ipotesi. Ricordiamo che i due si conobbero nel 2018. Vincenzo è un imprenditore di 53 anni, che catturò il cuore dell’esuberante e pungente opinionista di Uomini e Donne.

I due diedero luogo anche ad una convivenza a Firenze, sta di fatto che Tina si assentò dal talk show pomeridiano per alcune puntate. Le cose, però, presero una piega inattesa un po’ di tempo fa e i due si lasciarono. Adesso, però, pare siano pronti a tornare insieme e a portare a termine quello che avevano iniziato nel 2018. Non resta che attendere per vedere cosa accadrà.