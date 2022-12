Luca Onestini nei guai seri: ormai il concorrente non ha più “scuse”

L’ex tronista di Uomini e donne ormai sembra essere stato scoperto da tutti. Il concorrente di questa edizione infatti dopo essere stato smascherato dalla ex Soleil in diretta tv, pare che in Casa ad accorgersene del suo piano siano stati anche altri concorrenti.

Soleil Sorge smaschera Luca Onestini davanti a tutti

Tutto è iniziato dallo scontro di fuoco tra Nikita e Luca nell’ultima diretta del GFVip. Le parole del concorrente non hanno convinto tutti tanto meno la ex Soleil Sorge. La ragazza, attualmente al posto di Sonia Bruganelli nei panni da opinionista ha messo subito a tacere Onestini smascherandolo davanti a tutti.

Lei che lo conosce bene e che sa quanto è un grande giocatore ha dichiarato che il suo gioco ormai l’hanno capito tutti ed è inutile far passare Nikita come quella che sui è illusa da sola. Nelle scorse ore, anche altri vipponi in casa hanno avuto odo di confrontarsi us quello che è successo e hanno parlato nello specifico dello scontro i due.

Secondo Davide Donadei ed Antonino, Soleil ha ragione: Luca ha un piano ben preciso per arrivare alla finale. Uno come Luca non farebbe mai fuori Nikita, perchè è l’unica che ha aperta, fidati la cerca la cosa sua. Donadei ci avrebbe visto lungo e come del resto anche Spinalbese.

GFVip: guai in arrivo per l’ex tronista di Ued

Insomma, oltre a Soleil che ha definito Luca Onestini il re dei reality, anche Davide ed Antonino sono d’accordo con la Sorge. Spinalbese ha continuato dicendo che la nuova opinionista del reality ha ragione e quanto lo definisce il re dei reality è un complimento, perchè è un bravo giocatore. D’altronde, Onestini è anche intelligente e laureato, quindi non si tratta di un offesa.

Se lui si è avvicinato a Nikita e George che hanno un carattere particolare ha saputo far bene il suo ruolo, perchè sa quanto piacciono ste cose al pubblico . Nel corso della chiacchierata Donadei ha spiegato poi che non si fida molto di Onestini e lo stesso anche Andrea Mastelli… Insomma, per il giovanotto non si mette affatto bene!