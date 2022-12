Antonino Spinalbese si sbugiarda da solo su Belen: “Mi hanno offerto dei soldi…”

Non contento di tutto quello che è venuto fuori fino a questo momento su Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha fatto un’ennesima confessione sulla faccenda inerente la sua ex. Durante una chiacchierata con Giaele De Donà, infatti, il ragazzo si è sbugiardato da solo.

Nello specifico, ha tirato in ballo una faccenda alquanto spinosa inerente alcuni soldi che gli sarebbero stati offerti per parlare di alcune cose. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso sulla faccenda.

Antonino fa nuove confessioni inedite su Belen Rodriguez: spuntano soldi

Antonino Spinalbese ne ha combinata un’altra delle sue in queste ore nella casa del GF Vip. Il ragazzo si stava chiarendo con Giaele De Donà su alcune cose che sono accadute in casa in questi giorni. Ebbene, nel tentare di ripulirsi, Antonino non ha fatto altro che compromettere ulteriormente la sua situazione. Nello specifico, il ragazzo ha ammesso che, in passato, gli sono stati offerti dei soldi per parlare di alcune faccende molto private inerenti il suo rapporto con Belen Rodriguez.

Spinalbese, però, ha dichiarato di aver sempre rifiutato qualunque cifra in quanto avesse fin troppo da perdere. Il giovane, infatti, non può permettersi assolutamente di compromettere il rapporto che ha con sua figlia Luna Marì. Per tale motivo, non parlerebbe mai male della sua ex e non porterebbe mai alla luce faccende compromettenti.

Spinalbese conferma implicitamente l’esistenza di segreti compromettenti al GF Vip

Lo scopo di Antonino Spinalbese nel momento in cui ha fatto simili confessioni a Giaele era quello di rendere le “minacce” di Oriana Marzoli assolutamente nulle. La ragazza, infatti, in una precedente puntata del GF Vip, aveva dichiarato che Antonino le avesse fatto delle confessioni piuttosto intime e personali inerenti la sua ex compagna. Per Spinalbese questa è un’insinuazione assolutamente fuori da ogni razionalità.

Se in passato ha rinunciato a soldi per parlare di questa faccenda come avrebbe potuto parlarne adesso ad un’estranea nella casa più spiata d’Italia per giunta. Con queste parole, però, Antonino ha confermato implicitamente che, effettivamente, ci sarebbero delle cose compromettenti di cui parlare, ma di che cosa si tratta? Al momento non sono trapelate ulteriori notizie a riguardo. Anche Belen è totalmente silente sulla faccenda, comportamento che ha assunto da quando il suo ex p entrato in casa. Pertanto, non resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità.