Dana Saber e Dayane Mello, spunta strategia prima del GF Vip: cosa si sono dette (FOTO)

In questi giorni si sta molto parlando di Dana Saber e di Dayane Mello. L’ingresso nella casa del GF Vip della prima ha generato molto turbamento ed ha portato alla luce delle dinamiche che, ormai, sembravano sepolte da tempo.

La modella, infatti, ha subito tirato in ballo la questione inerente i baci saffici che le due si sono scambiate la scorsa estate in pubblico. Successivamente, poi, però, sono emerse altre informazioni. Da poco, infatti, è trapelato un complotto che le due donne avrebbero ordito prima che Dana entrasse in casa.

il presunto complotto di Dana Saber e Dayane Mello prima del GF Vip

Dana Saber e Dayane Mello sono d’accordo sin da prima che la giovane entrasse nella casa del GF Vip? Questa è un’ipotesi che sta aleggiando da tempo sul web, tuttavia, in queste ore pare siano emerse delle “prove”. Gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano, infatti, stanno condividendo delle segnalazioni di persone vicine alle due donne, le quali portano alla luce dei retroscena inediti.

Nello specifico, infatti, pare che le due si fossero messe d’accordo da prima che Dana entrasse in casa. In particolar modo, Dayane avrebbe chiesto alla sua amica di parlare dei baci saffici che le due si sono scambiate mentre sarebbe stata in casa. Successivamente, poi, la Mello avrebbe detto alla sua “complice” che avrebbe messo in atto la fase due di tale strategia. In particolare, la Mello si sarebbe dovuta fingere adirata per le frasi pronunciate dalla Saber. (Continua dopo la foto)

Ecco quali sarebbero le prossime mosse

Questo avrebbe dato luogo alla fase tre, ovvero, togliere il segui su Instagram all’account di Dana. In effetti, questo è proprio ciò che è accaduto in queste ore sui social tra le due donne. Dopo tale avvenimento, dunque, è probabile che Dayane Mello si aspetti di essere convocata dallo staff del GF Vip per avere un confronto immediato con Dana Saber. Questa potrebbe essere l’ultima fase del complotto presumibilmente architettato dalle due donne.

Deianira e Amedeo sono fermamente convinti che le cose siano andate esattamente in questo modo. Per il momento, però, Dayane non è voluta intervenire sulla faccenda. La donna, infatti, sta facendo la parte indifferente. Che si tratti dell’ennesima strategia oppure no? Non resta che attendere i prossimi giorni per capire in che modo evolverà questa faccenda così intricata.