Oroscopo 30 dicembre 2022: Gemelli tesi, Sagittario fortunati

Secondo l’oroscopo del 30 dicembre 2022 i Leone devono mettere da parte l’orgoglio. Per i Pesci stanno per arrivare delle novità, specie nel lavoro

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo, di solito, vi cimentate nell’analisi dei traguardi raggiunti. Se il vostro bilancio sarà favorevole, allora potete ritenervi soddisfatti. In caso contrario, invece, datevi da fare per migliorare.

Toro. Meglio rischiare e fallire piuttosto che non averci provato affatto. Nella vita è importante dare il giusto peso alle cose, quindi, cercate di essere risoluti e determinati. Buon momento per realizzare un cambiamento.

Gemelli. C’è un po’ di tensione nella vita di coppia, specie in quelle relazioni nate da poco tempo. Quelle durature, invece, dovrebbero recuperare un po’ di tempo insieme per ritrovare la giusta armonia e serenità.

Cancro. Buon momento per l’amore. Se avete in ballo più situazioni, cercate di fare un po’ di ordine, altrimenti c’è il rischio di mandare all’aria una cosa importante. I progetti servi necessitano di attenzione.

Leone. L’Oroscopo del 30 dicembre esortano i nati sotto questo segno a mettere da parte l’orgoglio e lottare fino in fondo per raggiungere gli obiettivi desiderati. Prendetevi una pausa dal lavoro se potete.

Vergine. Giornata molto impegnativa sul fronte dei sentimenti. Questo è un ottimo momento per fare un po’ dio chiarezza nel vostro cuore e nella vostra mente. Imparate a mettere da parte l’orgoglio e a ragionare in maniera più ottimistica.

Previsioni 30 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siate più sinceri e onesti con le persone che vi circondano. In amore è importante essere lungimiranti. Non fermatevi alle apparenze, ma cercate di andare al di là, in modo da scoprire la sostanza di alcune cose.

Scorpione. I nati sotto questo segno necessitano di una piccola pausa. Dovreste staccare un po’ la spina, ma in maniera alquanto drastica altrimenti non riuscirete mai a mettervi in pari e a recuperare. In amore ci vuole maggiore coraggio.

Sagittario. Siete in una fase astrale favorevole. Non vi arrendete al primo ostacolo e cercate di lottare fino in fondo se ci tenete davvero ad una persona, oppure a raggiungere un traguardo che vi siete prefissati.

Capricorno. Solitamente siete amorevoli e gentili con il prossimo. In questo periodo, però, potreste essere un po’ stanchi di venire sempre in contro alle persone. L’Oroscopo del 30 dicembre denota una certa necessità di tenerezza.

Acquario. Ci vuole coraggio e determinazione per arrivare lontano. Specie nel lavoro, in certi casi è necessario passare sopra alcune cose e ingoiare qualche rospo pur di riuscire ad emergere. Non perdete la pazienza.

Pesci. Novità sul lavoro, ma cercate di tenere gli occhi ben aperti perché non tutti si stanno comportando in maniera sincera. Dal punto di vista professionale è importante non perdere di vista quelli che sono i propri obiettivi.