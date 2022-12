Il Paradiso delle signore trama 2 gennaio 2023: Matilde fa una confessione su Tancredi

Lunedì 2 gennaio 2023 andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. I protagonisti si troveranno a vivere i primi giorni del nuovo anno tra sorprese e colpi di scena.

In particolar modo, vedremo che Matilde farà a Vittorio una confessione che riguarda suo marito Tancredi. Per quanto riguarda Irene, invece, la ragazza sarà insofferente al nuovo atteggiamento che Alfredo ha deciso di assumere nei suoi confronti.

Irene spiazzata da Alfredo al Paradiso delle signore

Nella puntata del 2 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Marcello sarà estremamente entusiasta per il progetto che è riuscito a portare a termine. Acquistare Palazzo Andreani sarà per lui un’immensa soddisfazione. Per tale ragione, il ragazzo comincerà a parlare ad Adelaide di tutto quello che ha in mente per rendere i loro affari sempre più remunerativi. Umberto, dal canto suo, sarà profondamente turbato per essersi fatto scappare un’occasione del genere.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Alfredo comincerà a cambiare atteggiamento nei riguardi di Irene. Dopo le bugie che la ragazza gli ha raccontato, infatti, il giovane sarà molto più freddo nei suoi confronti. La Cipriani, anche se proverà a mostrarsi indifferente dinanzi questa situazione, non potrà fare a meno di mostrare un po’ di risentimento per l’atteggiamento del giovane.

Trama 2 gennaio 2023: la confessione di Matilde

Le anticipazioni della puntata del 2 gennaio 2023 del Paradiso delle signore, poi, rivelano che al grande magazzino arriverà un ragazzino, che sarà in grado di rendere il clima molto più gioioso. La persona in questione è Adelmo, si tratta di un bimbo che vive in orfanotrofio ma, attualmente, è sotto la custodia della parrocchia di Don Saverio. La sua presenza contribuirà a creare un po’ di scompiglio e di buon umore tra i protagonisti del grande magazzino.

Nella puntata in questione, poi, ci sarà anche un altro colpo di scena. Matilde, infatti, avrà un confronto molto importante con Vittorio. In tale occasione, la giovane ammetterà a Conti di aver trascorso il Capodanno in compagnia di suo marito Tancredi. Questa notizia, chiaramente, devasterà il direttore dello shopping center che, tuttavia, incasserà il colpo e farà finta di niente. Tancredi, intanto, darà luogo ad un altro gesto inatteso. L’uomo, infatti, si presenterà da Matilde con uno splendido regalo per lei. Di cosa si tratterà?