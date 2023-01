Il Paradiso delle signore spoiler 3 gennaio 2023: Marcello spiazza Ludovica, Ferdinando trema

Nella puntata di martedì 3 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio avrà una grande idea grazie alla presenza del piccolo Adelmo. Il direttore dello shopping center, infatti, vuole organizzare un’iniziativa benefica in vista della Befana.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Marcello sorprenderà in modo decisamente positivo Ludovica. La ragazza ne resterà colpita e Ferdinando inizierà a preoccuparsi seriamente. Epilogo inatteso anche per Matilde, Vittorio e Tancredi.

L’iniziativa di Vittorio al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata del 3 gennaio 2023 del Paradiso delle signore rivelano che Adelaide proverà a convincere Matilde a dare una seconda chance a suo marito. La donna, però, sarà molto titubante e non potrà fare a meno di rammentare i motivi che li hanno spinti ad allontanarsi. Secondo il punto di vista della Frigerio, lo scopo del marito è unicamente quello di riportarla a Torino, cosa che lei non ha assolutamente intenzione di fare.

Intanto, Vittorio e Roberto resteranno piacevolmente colpiti dalla presenza di Adelmo. A tal riguardo, i due rifletteranno sulla possibilità di dare luogo ad un’iniziativa benefica. La Befana, infatti, è alle porte, pertanto, il direttore dello shopping center deciderà di organizzare un evento che possa consentire ai bimbi dell0orfanotrofio di godere di un nuovi benefici.

Spoiler 3 gennaio: Marcello spiazza Ludovica

Nel frattempo, Irene farà una scoperta inattesa su Clara. In particolar modo, infatti, vedremo che la Cipriani apprenderà che la sua amica abbia retto il gioco ad Alfredo. Irene, chiaramente, non potrà non rimanere profondamente delusa per la scoperta appena fatta. Le anticipazioni della puntata del 3 gennaio del Paradiso delle signore, poi, rivelano che Marcello sorprenderà Ludovica. Nello specifico, il ragazzo le farò un regalo che la lascerà senza parole.

La fanciulla, infatti, accetterà il dono e non potrà fare a meno di dirsi molto felice. Ferdinando di Torrebruna, dal canto suo, si renderà conto che ci sia qualcosa di trano tra i due. Per tale ragione, inizierà a tremare e a temere che la donna possa rivolgere nuovamente le sue attenzioni a Barbieri. Su di un altro versante, infine, vedremo che tra Matilde e Vittorio ci sarà un riavvicinamento. La cosa preoccuperà non poco Tancredi. Per tale motivo, l’uomo deciderà di mettere in pratica un corteggiamento ancora più impegnativo per riconquistare sua moglie.